Aveyron - Coronavirus : nouveau point de situation à l'EHPAD Gloriande de Séverac d'Aveyron

L’EHPAD Gloriande de Séverac d’Aveyron est confronté à un cluster très important depuis le 4 septembre.

L’ARS déplore le décès de 4 résidents dont les tests COVID-19 étaient positifs.

Dès le signalement des premiers cas, un dispositif de dépistage systématique a été organisé pour l’ensemble des résidents et des personnels. Avant l’annonce des résultats, des mesures de protection sanitaires renforcées avaient été mise en place : éviction des salariés symptomatiques et contaminés, rappel des consignes pour les autres salariés, suspension des admissions, surveillance des résidents, information des familles.

Situation actuelle

Un 4ème résident touché par la COVID-19 est décédé ce matin au sein de l’établissement. Les modalités de prise en charge de fin de vie avaient été anticipées collégialement par l’équipe médicale. Elles ont notamment permis aux familles de venir dans l’établissement dire au revoir à leur parent chaque fois que cela a été possible.

A ce jour, 49 résidents et 20 membres du personnel sont positifs au COVID-19 et 4 résidents sont hospitalisés à l’hôpital de Rodez, dont un en réanimation. Une unité protégée de résidents atteints de maladies neuro-dégénératives et troubles du comportement est

totalement épargnée ; elle compte 12 résidents.

Afin d’assurer la sécurité de chacun, tous les résidents sont confinés dans leur chambre et une surveillance étroite de l’évolution de leur état de santé est opérée par le personnel soignant et de service. Bel élan de solidarité

En plus des renforts soignants déjà sur place (infirmiers et aide-soignant), 4 personnes de la protection civile sont arrivées ce matin. Le réseau de soins palliatifs Palliance12 et l’UDSMA-Mutualité Française Aveyron (accompagnement, services et soins à domicile) ont proposé leurs services pour missionner des professionnels sur place et apporter un soutien psychologique.

La population de Séverac se mobilise également pour aider son EHPAD, notamment par un accompagnement sur les temps de repas.

Des médecins du secteur ont été mobilisés pour venir en appui et un renfort en aides-soignants devrait parvenir dans les prochains jours avec l’aide des établissements sanitaires et médico-sociaux de proximité.

Demande de renfort

Afin d’obtenir un renfort supplémentaire en personnels, l’EHPAD Gloriande s’est inscrit sur la plateforme nationale en ligne Renfort RH. Cette plateforme permet aux établissements de préciser leurs besoins et aux professionnels de santé (étudiants, professionnels, actifs ou retraités) de proposer leur aide.

L’ARS tient à saluer la remarquable mobilisation du personnel de l’EHPAD ainsi que l’engagement de toutes celles et ceux qui œuvrent à la résolution de cette situation épidémique, dont le CH de Rodez et la plateforme Personnes Agées.