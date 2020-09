Carcassonne - Festival de la photographie sociale à Carcassonne

Festival de la photographie sociale - Carcassonne - 13 novembre – 13 décembre 2020

Journées professionnelles 20 novembre - 22 novembre 2020

Pour sa quatrième édition, et après le succès de l’édition 2019, Fictions Documentaires rassemble auteurs de renom, artistes photographes émergents, publics, et professionnels de l’image pour un temps fort de la vie culturelle et artistique française. Toujours axé sur les problématiques sociétales de notre temps perçues par le prisme de la photographie d’auteur contemporaine, le festival propose cette année encore une programmation diverse et forte.

Avec la pérennisation de son festival autour de la photographie sociale, le GRAPh s’inscrit résolument dans une tradition de la photographie humaniste et militante qui lui est chère, la photographie qui entreprend de révéler par le regard d’auteur « les contraintes exercées par une société sur ses membres ».

Avec les travaux de Mohamed BOUROUISSA, Arno BRIGNON, Andrea EICHENBERGER, Cécile CUNY, Hortense SOICHET et Nathalie MOHADJER, Matthieu GAFSOU, Gilberto GÜIZA-ROJAS et Laura LAFON, sous le commissariat de Christian Gattinoni.

Journées professionnelles du 20 au 22 novembre 2020 : lectures de portfolios, rencontres critiques public/artistes, journée de l'édition photographique, projections...

Situé à Carcassonne, le GRAPh développe depuis 1987 des actions artistiques, culturelles, pédagogiques et sociales en utilisant le médium photographique. Ce travail, mené au quotidien, permet d’offrir à chacun et à chacune un accès à la culture et à la pratique artistique de l’image sous toutes ses formes.