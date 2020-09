Béziers - Le Maestro Juan Bautista à Béziers le 26 septembre

« Je n’ai jamais envisagé de devenir autre chose que torero. Jamais. Et je ne peux pas davantage imaginer quelle aurait été ma vie en dehors de ce monde et de cette profession. »



C’est par ces mots que Juan Bautista, un des plus grands torero français de notre histoire, ouvre le récit de sa vie et de son parcours. Pour la première fois, en toute sincérité, il se raconte, comme jamais encore il ne l’avait fait.Un témoignage singulier sur une vie de défi et de danger, une quête consacrée au toro.



"Au Diable Vauvert"