Aveyron - Coronavirus : point de situation à l'EHPAD Gloriande de Séverac d'Aveyron

Coronavirus : point de situation à l’EHPAD Gloriande de Séverac d’Aveyron

A la suite de premiers tests dépistages, 5 cas de Covid19 ont été confirmés vendredi soir à l’EHPAD Gloriande de Séverac d’Aveyron (12).

De façon anticipée, les mesures de protection sanitaires avaient été renforcées au sein de cet établissement qui accueille 75 résidents et emploie 63 personnels.

Dès le signalement de ces cas, un dispositif de dépistage systématique a été organisé pour l’ensemble des résidents et des agents, comme le prévoit le protocole en vigueur. La réactivité de l’ensemble des équipes de professionnels de santé locaux a permis de réaliser sur place 127 prélèvements dès samedi matin. La priorisation de ces analyses a favorisé la mise à disposition des résultats dès ce dimanche après-midi. Ces tests ont confirmé une cinquantaine de cas positifs au sein de l’établissement, concernant au total à ce jour 43 résidents et 11 salariés. Parmi eux, 2 personnes âgées ont été hospitalisées à Rodez, dans un état stable.

L’évolution de l’état de santé de l’ensemble de ces personnes fait l’objet d’une vigilance forte, notamment au regard de la fragilité et de la vulnérabilité habituelle des personnes âgées face au virus. Information des familles et soutien aux professionnels de l’EHPAD L’Agence Régionale de Santé apporte tout son appui aux professionnels de l’établissement dans la mise en œuvre des mesures qui visent à prévenir et limiter la diffusion du virus. L’accueil de jour a été suspendu dès vendredi.

Les visites sont désormais strictement limitées pour les seuls besoins en soins des résidents. Des mesures de protection sont renforcées au sein de l’établissement pour isoler les résidents dont le cas est confirmé et éviter toute forme de contamination d’autres résidents. L’ARS et la Direction de cet EHPAD portent une attention particulière à l’écoute et à l’information des familles. Cette relation de confiance est indispensable à l’ensemble des personnels qui restent mobilisés au chevet des résidents en cette période difficile pour tous. Pour le bon fonctionnement de l’établissement, des démarches sont en cours pour organiser un renfort de compétences en infirmières notamment.

L’ARS est mobilisée aux côtés des équipes de l’établissement pour en évaluer les besoins et mobiliser les ressources nécessaires à la continuité et la sécurité de la prise en charge des personnes âgées concernées.

Deux médecins de la plateforme départementale Covid (hygiéniste et gériatre) seront ainsi présents dès cet après-midi au sein de l’établissement pour appui et évaluation.

Un prochain point de situation sera diffusé en cours de semaine.