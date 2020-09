Saint Esteve - La présentation de la 1ère partie de saison du Théâtre de l'étang

SAISON SEPTEMBRE – DECEMBRE 2020

Le Théâtre de l’étang est heureux d’enfin pouvoir rouvrir ses portes et vous présenter sa saison, qui compte tenu de la situation, se déroulera en 2 parties : de septembre à décembre 2020 puis de janvier à juin 2021.

De septembre à décembre, le TDE vous propose une programmation variée, le Festival de Blues, de l’humour, du théâtre, de l’opéra, les animations culturelles des Rendez-Vous de Saint-Estève, et notre spectacle de fin d’année qui mettra en scène Viktor Vincent pour une expérience incroyable de magie et mentalisme.

Les dates :

- 24,25 et 26 septembre : Festival SEM le Blues. Seront présents cette année : Cincinnati Slim Trio, The Beanshakers, The Daisy Pickers, Aurélien Morro & The Checkers, Wax & Boogie, Mike Greene Band

- 15 octobre : The Jazz Makers, 7 musiciens qui interprètent des compositions arrangées spécialement pour eux de musiciens tels que Miles Davis, Kenny Burrel, Joe Pass, John Coltrane, Lee Morgan... ainsi que des compositions originales.

- 8 novembre : Rêve de Valse, opérette d’Oscar STRAUS En coréalisation avec le CRR Montserrat Caballé

- 14 novembre : Election Mister France Roussillon

- 21 novembre : Candide ! Une adaptation du célèbre conte philosophique de Voltaire singulière et palpitante. Par le TROUPUSCULE Théâtre

- 28 novembre : Le Plus Grand Cat’Barré. Le plus grand Cat’Barré, c’est 4 artistes humoristes, unis par une même passion : la scène. 4 artistes et 4 humours différents : mime, imitation, sketches, personnages… Ils se connaissent depuis 20 ans et ont enfin décidé de s’unir pour offrir au public un spectacle détonnant ! Avec Olivier PAYRE, Patricia DI FRAJA, Patrick COTTET-MOINE et Cédrick MARONNIER

- 3 décembre : Cyril TRICOT - Le pays catalan grandeur nature. Projection

- 5 décembre : Viktor Vincent – Mental Circus

Dans son nouveau seul en scène Viktor repousse une nouvelle fois les limites de son art. Dans l'ambiance des années 30 aux États-Unis, il crée autour de lui un cirque imaginaire où s'expriment les performances mentales les plus folles et les expériences les plus bluffantes.

Les 2 opéras à retrouver lors de la prochaine saison :

- 23 janvier 2021 : Les Indiens sont à l’ouest. En coréalisation avec le CRR Montserrat Caballé. Opéra pour enfants.

- 14 mars 2021 : TOSCA. En coréalisation avec le CRR Montserrat Caballé Opéra, musique de Giacomo Puccini. La 2 ème partie de saison sera dévoilée ultérieurement.

Toutes les informations concernant les dates et tarifs sont sur notre site

http://www.theatre-de-letang.fr/

La billetterie ouvre les 7 et 8 septembre aux Stéphanois, à partir du 9 septembre pour tous, du lundi au vendredi de 14h à 18h et les soirs de spectacle jusqu’à 20h30.

Réservation possible par mail jusqu’à la veille du spectacle à l’adresse suivante, ou par téléphone :

billetterie@theatre-de-letang.com

04.68.38.64.95