Hautes-Pyrénées - 6ème édition du Festival pyrénéen de l'image nature 25/27 septembre - Cauterets (Hautes-Pyrénées)

Cauterets accueillera les 25, 26 et 27 septembre prochain la 6ème édition du Festival pyrénéen de l'image nature. L'occasion pour les amoureux de nature de venir découvrir les plus belles photographies et films naturalistes du moment. Seul évènement dédié à l'imagerie nature du Grand Sud-Ouest, le Festival de l'image nature accueille en effet les plus grands photographes et réalisateurs.

Durant trois jours, les amoureux de grands espaces et d'animaux sauvages pourront découvrir leur travail grâce à des expositions photos, films et conférences. Le tout en toute convivialité et simplicité car photographes et réalisateurs font vivre leur passion et leur amour de la nature en se mettant à la portée de tous.

Mais le Festival pyrénéen de l'image nature, c'est aussi des "sorties nature" ouvertes à tous, des randos-photos en milieu naturel, un village nature, un apéritif-photo avec les photographes naturalistes, une journée pour les scolaires… autant de moment où le partage et l'échange sont les maîtres mots.

Expositions photos, cinéma et conférences au programme

Cette année, on retrouvera le travail de Guillaume Bily, André Brocard, Joël Brunet, Sébastien de Danieli, Jean-François Graffand, Olivier Jouaud, Iñaki Larrea, Patrice Mariolan, Anne-Cécile Monnier, Grégory Odemer, Nicolas Orillard-Demaire et de Thierry Vezon avec 12 expositions photos de haut-vol. Du loup à la chouette épervière, de la Camargue au paysages pyrénéens, de l'océan aux étoiles, tous magnifient ce que notre environnement a de plus beau, de plus rare et de plus précieux.

Le festival présentera, tout au long du week-end pour petits et grands, 7 films naturalistes qui mettront en lumière la beauté d’une nature (faune & flore) préservée. Enfin, des spécialistes viendront à la rencontre du public au travers de rencontres-conférences. La pollution lumineuse, les bruits nocturnes, les reflets d'eau douce… seront autant de sujets abordés lors de ces conférences exceptionnelles.

Lancé à l'initiative de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, du Parc National des Pyrénées et de Pyrénées Magazine, cet événement est porté depuis sa création, par la commune de Cauterets. Cité thermale blottie au pied du Pont d'Espagne et aux portes du Parc National des Pyrénées, Cauterets montre ainsi toute la richesse de la biodiversité pyrénéenne. Le tout, en toute convivialité !

Tarifs : Pass festival exposition : 2€ / Projection : 3€ (sauf pour le film "Marche avec les loups à 5€) / Gratuit pour les moins de 16 ans

www.image-nature-montagne.com - https://www.facebook.com/festival.cauterets