Aveyron - Première édition du Levezou Indiana Raid en Aveyron !

Première édition du LEVEZOU INDIANA RAID

Le week-end du 12 et 13 septembre 2020 à Salles-Curan, en Aveyron !

Fabrice DELAFORGE, à l’initiative de l’organisation de l’évènementsportif de la rentrée 2020 en Aveyron, a présenté aujourd’hui à la presse et aux partenaires le LEVEZOU INDIANA RAID qui aura lieu à Salles-Curan les 12 et 13 septembre prochain.

Les deux parrains d’exception de la manifestation sportive, Muriel HURTIS et Yohann DINIS, étaient également présents pour soutenir l’évènement.

Fabrice DELAFORGE, ancien membre de l’équipe de France d’Athlétisme, a présenté aujourd’hui à la presse le LEVEZOU INDIANA RAID, une manifestation qui combine des épreuves de marche nordique, ou des épreuves de trails en solo ou en duo (run, bike et kayak). La manifestation sportive devrait accueillir près de 800 participants pour sa toute première édition qui se veut être la première d’une longue série.

Le Comité d’organisation a, en effet, pour ambition de faire du Levezou Indiana Raid l’épreuve référente de sa catégorie d’ici quelques années. Le Comité d’organisation souhaite mettre en avant le dispositif exceptionnel mis en place pour assurer la sécurité sanitaire des participants. La centaine de bénévoles engagés sur les épreuves veillera à ce que les consignes soient respectées pour le bien-être de tous.

Les sportifs et moins sportifs accueillis dans des conditions optimales de sécurité n’auront qu’une seule préoccupation sur le week-end : se faire plaisir sur les épreuves.

Ce rendez-vous sportif propose aux sportifs et moins sportifs de découvrir les sublimes paysages de l’Aveyron au travers de 6 épreuves :

Le samedi 12 septembre :

Marche nordique de 12 ou de 24 kilomètres,

Trail de 24 kilomètres,

Dimanche 13 septembre :

Trail de 34 kilomètres, ▪ Raid en solo, combiné trail et canoé,

Raid en duo, combiné run, bike et canoé,

Les familles et les accompagnants pourront, quant à eux,se détendre en flânant dans le village animé par des stands de découverte et de dégustation de produits du terroir ou encore, profiter du lac de Pareloup, l’un des plus beaux lacs de la région. Informations et réservations : www.levezouindianaraid.com.