Gers - Gers distribution offre des masques aux lycées Gersois !

GERS DISTRIBUTION OFFRE DES MASQUES AUX LYCEES GERSOIS

C’est naturellement que Gers Distribution a pris la décision de faire don de masques sanitaires à plusieurs lycées du Gers. (Lycée Pardailhan – Lycée professionnel de Mirande…) En cette période de rentrée, la préoccupation de la famille FARBOS, à la direction de Gers Distribution, est que les élèves puissent démarrer leur nouvelle année scolaire sans se soucier de leur sécurité et de leur santé.

« Le fait de mettre à disposition des masques aux élèves, y compris ceux qui sont en situation sociale précaire, c’est permettre à chacun de se concentrer un peu plus sur leurs cours et un peu moins sur le fait d’avoir assez de masques pour aller s’instruire » Mme Farbos – Directrice Générale

A ce jour le nombre de masques donnés s’élève à plus de 6000 masques, l’entreprise reste ouverte aux demandes d’autres établissements Gersois qui seraient intéressés par cette action.

A PROPOS DE NOUS

Gers Distribution entreprise familiale, existe depuis plus de 25 ans et est située à Nogaro, dans le Gers. Cette entreprise qui est attachée à la terre Gersoise, est un acteur majeur dans la filière « Palmipède à foie gras » et a dorénavant élargi son champ de compétence à la volaille et la viande pour satisfaire la demande de leurs clients. www.gersdistri.fr