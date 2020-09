Gignac - Inauguration du nouveau lycée Simone Veil ! Le 7 septembre !

Inauguration du nouveau lycée Simone Veil : Lundi 7 septembre 2020, 14h30 - Gignac

Après un an et demi de travaux, et malgré les contraintes exceptionnelles liées à l'épidémie de Covid-19 qui ont pesé sur le chantier, la Région tient son engagement et ouvre à cette rentrée le nouveau lycée Simone Veil, à Gignac.

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, inaugurera l'établissement le lundi 7 septembre, aux côtés de Kléber Mesquida, Président du conseil départemental de l'Hérault, Jean-François Soto, maire de Gignac et Président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault, ainsi que de Sophie Béjean, rectrice de l'académie de Montpellier.

Cette année, ce sont 265 élèves de secondes qui feront leur rentrée au lycée Simone Veil, construit par la Région pour un montant de 45 M€. L'établissement pourra à terme accueillir 1200 jeunes, dont 80 internes, permettant de désengorger les lycées René Gosse de Clermont-l'Hérault et Joseph Vallot de Lodève, et diminuant ainsi le temps de transports des lycéen.ne.s des 13 communes affectées au lycée : Gignac, Aniane, Aumelas (hameau d'Arnaud), La Boissière, Le Pouget, Puéchabon, Popian, Pouzols, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Paul-et-Valmalle et Vendémian.

Lycée à énergie positive, le lycée Simone Veil fonctionnera en autoconsommation grâce aux 2300m² de panneaux photovoltaïques et à un réseau de géothermie assurant l'alimentation en chaleur de l'établissement.

La labellisation « Lycée numérique » de l'établissement dès son ouverture permettra à chaque lycéen.ne entrant en seconde d'être doté gratuitement de loRdi par la Région.

« L'ouverture d'un nouveau lycée est toujours un moment marquant dans la vie d'un territoire. Symbole de sa vitalité, elle marque aussi un renouveau dans la vie des élèves et de leurs parents qui verront leur quotidien changer et leur qualité de vie augmenter grâce notamment à la réduction des temps de transport au quotidien. C'est pourquoi je tiens à remercier et à féliciter les équipes qui ont permis, par leur investissement et leur mobilisation, d'achever la construction de ce lycée dans les temps, et ce malgré les difficultés liées au confinement et aux mesures sanitaires que nous connaissons. Dans ce contexte exceptionnel que nous connaissons, garantir une rentrée sereine et solidaire est plus que jamais notre priorité. C'est pourquoi la Région répond présente avec des mesures renforcées en faveur du pouvoir d'achat via la Carte Jeune, qui permet aux familles de réaliser 400€ d'économies par an. Afin de ne pas entamer le budget des familles, la Région se mobilise également sur le volet sanitaire avec la distribution gratuite et pour tous les lycéens, de masques, aussi longtemps que cette crise perdurera » a déclaré Carole Delga à quelques jours de l'inauguration.