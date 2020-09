Canet en Roussillon - Agenda - Canet-en-Roussillon, une rentrée active !

L’heure de la rentrée a sonné. Loin de la foule estivale, Canet-en-Roussillon est un spot de choix pour profiter de l’été indien, de la plage, des activités et manifestations maintenues !

Rassemblements et démonstrations de sports extrêmes, salon pour les amateurs de multicoques, beach commando sur la plage, observation des baleines et dauphins...

A vos agendas !

Fise Xpérience - 19 et 20 septembre 2020

C’est le rendez-vous incontournable de tous les riders ! Initialement prévue en juin, l’étape Fize Expérience Series ravira les amateurs de sports urbains comme le Bmx, skate et roller. Après s’être arrêté dans plusieurs ville de France, voilà que ce festival fait une pause à Canet-en-Roussillon.

Pendant deux jours, la ville prendra des airs de petite Californie. 8 sports seront présentés par les meilleurs athlètes français et européens en catégorie Pro, Amateur et Junior sur les aires sportives assemblées spécialement en front de mer. Au programme wakeboard,

moutain bike, trottinette freestyle... Pour en prendre plein les yeux et faire le plein de sensations ! Entrée libre

Wheelz Festival - 26 et 27 septembre 2020

Cette année encore, ce festival réunira professionnels et amateurs autour des sports extrêmes BMX, rollers et trottinettes. Pendant deux jours, démonstrations et initiations assureront le spectacle.

Véritable vitrine des sports tendances et extrêmes, le Wheelz Festival conjuguera hauteur, vitesse et engagement physique à coup de machines dotées de roues et roulettes. Si les principales démos seront assurées par des professionnels ou amateurs chevronnés, les clubs

locaux ainsi que les spectateurs seront également acteurs de l’événement grâce à des zones dédiées ainsi que des animations gratuites. Entrée libre

Salon des Occasions du Multicoque - Du 15 au 18 octobre 2020

Canet-en-Roussillon créé l’événement en organisant pour la 6 ème année, un salon uniquement dédié aux multicoques d’occasion. Depuis sa création, ce salon ne cesse de monter en puissance. A voile ou à moteur, catamarans et trimarans de croisière à vendre seront présentés à flot dans le port de la ville, 2ème port du département. A deux pas des quais, les visiteurs trouveront également un village regroupant les équipements et services utiles. Electronique, accastillage, voiles, solutions de financement, assurances, expertises maritimes, transport, location, conseils pour le grand voyage... Entrée libre

Beach sports - Jusqu’au 11 septembre 2020

Quand la grande plage de Canet-en-Roussillon devient stade de sport ! Du beach yoga au beach fitness en passant par la beach zumba, le beach pilates ou encore le beach rando, c’est les pieds dans le sable que l’on sculpte son corps. Les cours s’organisent et les séances de sport se font en plein air. A tester également, l’aqua beach, la gym dans la mer, le beach zen ou le beach commando ainsi que le beach family pour s’amuser en famille aux fil d’activités conçues pour tout le monde. En pratique libre ou encadrée par un coach. Gratuit

Observer baleines et dauphins – Jusqu’au 24 octobre 2020

Pendant une journée au large de la côte, embarquement pour une croisière d’observation des cétacés et oiseaux de mer. A bord du Navivoile, le plus grand catamaran de plaisance de Méditerranée, un guide naturaliste de l’équipe « Découverte du Vivant » accompagne les curieux pour observer rorquals, cachalots, macareux, globicéphales, espadons, puffins cendrés et tortues couannes… Jumelles sur les yeux, c’est parti pour une croisière dont la qualité lui a valu d’être labellisée « Whale Watching High Quality ».

Tarifs et réservation sur : navivoile.com

Parcourir les vignobles canétois et découvrir des accords vin & chocolat – Octobre 2020

NOUVEAU – Canet-en-Roussillon organise des visites pour partir à la découverte des domaines viticoles canétois et initier vos papilles à l'accord subtil du vin et du chocolat grand cru en collaboration avec la Confrérie des Chocolatiers Catalans.