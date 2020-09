Toulouse - B&C Events Agency : Agence Événementielle Toulousaine, dénicheuse de talents pour que vos événements soient inoubliables !

B&C Events Agency : Agence Événementielle Toulousaine, dénicheuse de talents pour que vos événements soient inoubliables !

Passionnées par les mêmes centres d’intérêts, soudées et complices, Brigitte & Cynthia, mère et fille ont décidé d’unir leurs forces et leurs compétences depuis fin 2018, pour proposer des événements innovants, originaux et sur mesure, adaptées aux besoins de clients particuliers et professionnels.

"Ni militantes, ni féministes, nous aspirons juste à un monde où la femme ait toute sa place, qu’elle soit respectée, qu’elle puisse choisir son orientation scolaire, son sport, qu’elle puisse s’épanouir dans son travail mais surtout nous dénonçons et combattons de toutes nos forces les violences faites aux femmes et aux enfants. Nous organisons de nombreux événements, qui sont tournées vers le social et l’entraide."

Deux événements annuels :

Entreprendre au féminin

Journée cocooning, l’événement réseautage bien-être, santé, mode et sport, une occasion de rencontrer de nombreuses créatrices et entrepreneuses de la région toulousaine en se faisant chouchouter.

Fight Back

Un stage de sensibilisation aux premiers gestes de défense auprès des femmes en collaboration avec David Dansoko, coach de sport de contact :

Témoignages / échanges avec plusieurs professionnels sur les violences morales et physiques faites aux femmes ou aux enfants.

Cours d’initiation de boxe pieds-poings et cours de Krav Maga.

Le prochain événement aura lieu le 5 et 6 septembre 2020 à Fronton, en banlieue toulousaine. Il s’agit d’un week-end de festivités au complexe sportif Fit and Games avec plusieurs animations pour petits et grands : initiation zumba et cross training, paintball, laser quest, jeux gonflables, jeux en bois, squash…

Plus d'informations sur cet événement c'est ici

Durant ce week-end, nous serons partenaires avec l’association “Rêves” qui réalise les rêves des enfants très gravement malades à travers le monde.

Pour ces enfants, nous sommes en recherche de personnalités médiatisées, sportifs, chanteurs... pour être leurs parrains ou marraines le temps d’un instant afin de leur donner un peu de gaieté après un confinement difficile.

Brigitte & Cynthia de B&C Events Agency :

Mail : contact@b-and-c-events-agency.fr

Website : b-and-c-events-agency.fr

Page Facebook

Page Instagram