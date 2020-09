Nîmes - JeuDiVin 2020 : une édition hors norme pour les vignerons de l'AOC Costières de Nîmes

JeuDiVin 2020 : une édition hors norme pour les vignerons de l'AOC Costières de Nîmes

Fin des festivités de l’été pour les CrocoLover ! Hier soir, jeudi 27 août, s’est achevé l’événement JeuDiVin après 9 soirées de fête pendant lesquelles 9 000 œnophiles ont été accueillis pour 25 000 verres servis. Ce traditionnel rendez-vous cher au cœur des nîmois est organisé chaque année par l’AOC Costières de Nîmes qui a relevé le défi de faire de cette édition 2020 un moment de convivialité malgré les difficultés sanitaires rencontrées.

Une édition exceptionnelle

Habitué à faire résonner la traditionnelle place de l’Abbé Pierre, l’événement JeuDiVin de l’AOC Costières de Nîmes a exceptionnellement été accueilli cette année sur l’Esplanade Charles de Gaulle, un espace assez vaste pour permettre aux visiteurs de respecter les gestes barrières essentiels à la lutte contre la prolifération de la Covid-19.

Au total, près de 9 000 personnes ont été accueillies pour 25 000 verres de vin servis, une fréquentation en baisse de 25 % par rapport à l’an dernier qui s’explique largement par le contexte sanitaire.

Une période de crise maîtrisée par les organisateurs

La souplesse aura été de mise pour les vignerons de l’appellation qui ont su se réinventer afin de rendre possible cet événement phare et attendu des nîmois désireux de retrouver des instants de partage après plusieurs semaines d’isolement. « Malgré un contexte exceptionnel, nous sommes heureux d'avoir pu donner rendez-vous aux aficionados de l'appellation comme nous le faisons depuis plus de 10 ans, tous les jeudis des mois de juillet et août » explique Magali Jelila, directrice de l'AOC Costières de Nîmes. Soutenue par la Ville de Nîmes, l’appellation s’est adaptée tout au long de l’été pour répondre aux mesures sanitaires en vigueur et accueillir les festivaliers en toute sécurité. En cohérence avec les mesures prises par le préfet pour l’Écusson, l’AOC Costières de Nîmes a fait le choix d’imposer le port du masque à tous sur la zone de l’événement.

Durant tout l'été, l’Office de Tourisme nîmois a également concouru à la réussite de cet événement en adaptant la visite « Hôtels Divins » initialement prévue, dont la première édition l'an dernier avait rencontré un franc succès. La visite d'hôtels particuliers s'est donc vue transformée en visite des places et marchés historiques de la ville, permettant à une centaine de touristes qui achevaient leurs parcours sur la place des JeuDiVin de découvrir les vins de l’AOC Costières de Nîmes.