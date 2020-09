Albi - Urban Festival 2020 : 20ème édition du 25 au 29 août !

URBAN FESTIVAL 2020 : 20ème édition du 25 au 29 août !

La nouvelle édition d'Urban festival, organisée par la Ville d'Albi, se déroulera du 25 au 29 août:

- place Sainte-Cécile : danse, chant, musique

- Jardin National : skate,

- place du Vigan, place Lapérouse, place du Château, place Sainte-Cécile : BMX .

Rendez-vous de création et de diffusion, ce festival des cultures urbaines, dédié à la jeunesse, a pour principal objectif de favoriser la rencontre des publics et de s'ouvrir au plus grand nombre.

Cette nouvelle édition d'Urban festival se déroulera dans le respect des mesures sanitaires en vigueur .

PROGRAMME URBAN FESTIVAL 2020 SOIRÉES DJ 25, 26,27 août

Soirées DJ en after-work dans 3 bars et restaurants de 18h à 20h :

mardi 25 août : Chien Rouge/ DJ Merrin and Friends

mercredi 26 août : Le Cosy / DJ Wardox et Fab From Toulouse

jeudi 27 août : O Vents d'Ange/ DJ Wardox et Haimm Heer

DANSE ET CHANTS PLACE SAINTE-CÉCILE 25,26,27,28,29 août

ÉCOLES DE DANSE 21H

8 écoles de danse présenteront leur spectacle de danse : hip hop, street jazz, modern jazz...

mardi 25 août :

Ambiance Scandale Le Chantier Studio Ballet

mercredi 26 août :

Jazz'Am Jenny Line Neel

jeudi 27 août : L'atelier de Corinne Boyer Case à danse Jazz'Y Dance

SOIRÉE TALENTS DE QUARTIER ET POP RAP 20H30

vendredi 28 août

- concert des Jeunes Talents de quartier

- Devi Reed: Pop Rap

WANTED POOSE 21H

samedi 29 août :Wanted Poose revient à Albi avec son nouveau spectacle « Dance N'Speakeasy », un cocktail inattendu associant danse et burlesque.

SKATE JARDIN NATIONAL 28,29 août

2 jours de skate en partenariat avec Skate club Albigeois

Vendredi 28 août

10h/12h: sessions d'initiation ouvertes à 12 skateurs par session

12h/15h: training et session libre

15h/16h : jam de skate

17h/18h : défis skate

18h/21h : session libre

Samedi 29 août

10h/12h: sessions d'initiation ouvertes à 12 skateurs par session

12h/14h30: training et session libre

14h30/16h : jam de mini

16h/17h: training et session libre

17h/20h : tricks for cash

20h/21hh : session libre

BMX PLACES VIGAN, LAPEROUSE, DU CHÂTEAU, SAINTE-CÉCILE ET AU CARRÉ PUBLIC 28,29,30 août

3 jours de BMX en partenariat avec Roots BMX

Vendredi 28 août

10h/12h: Initiations BMX pour tous, place Lapérouse

15h/18h: Idéal vidéo Jamtean 1, au Carré Public

18h/20h: Démo flat, place du Château

20h/21h: Beast trick street plaza, place Sainte-Cécile

Samedi 29 août

10h/12h : Initiation BMX pour tous, place Lapérouse

11h/15h : Idéal vidéo Jamtean 2, au Carré Public

15h/16h30 : Beast trick, place Lapérouse

16h30/18h : Beast trick, place du Vigan

18h/20h : Jam Flat, Place du Château

20h-21h : Beast trick, place Sainte-Cécile

Dimanche 30 août

12h/15h :Idéal vidéo Jamtean 3, au Carré Public