Tarn - Parc naturel du Haut-Languedoc - Étudier la rivière Arn pour protéger la précieuse mulette perlière

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout, en collaboration avec le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, se déplacera sur les berges de l'Arn jusqu'à la fin du mois d'octobre 2020, afin d'établir un diagnostic précis de la rivière, depuis sa source jusqu’au barrage des Saint-Peyres. L'objectif : identifier la sensibilité du milieu de vie de la mulette perlière, afin de mieux préserver ce mollusque protégé et son habitat si unique.

La mulette perlière : une espèce très sensible et extrêmement menacée en Europe

La mulette perlière (du Latin Margaritifera margaritifera) est une moule d’eau douce qui peut mesurer jusqu’à 15 cm et vivre plus d’un siècle.

Dans l’Arn, elle vit en étroite relation avec la truite fario, dans les branchies de laquelle ses larves vont se blottir et vivre plusieurs mois. Elles les quitteront ensuite pour s’enfoncer dans le fond des cours d’eau, où elles resteront environ cinq années, pendant lesquelles elles sont très sensibles au piétinement humain.

Puis, elles passeront leur vie d’adulte à moitié enfouie, laissant dépasser le bout de leurs valves et leurs branchies avec lesquelles elles filtrent jusqu'à 50 litres d’eau par jour et par individu.

L'Arn : une des très rares rivières à accueillir la mulette en France

La rivière Arn est l'une des dernières rivières en France où la mulette perlière se reproduit encore naturellement. Le cycle de vie de ce précieux mollusque étant intimement lié à celui de la Truite fario, il est essentiel de maintenir la qualité de l’eau et l’habitat de ces deux espèces.

C’est la raison (principale) pour laquelle la vallée de l’Arn a été intégrée dans le réseau Natura 2000. Ce réseau constitué d'un ensemble de sites naturels, terrestres et marins à grande valeur patrimoniale, vise à préserver des milieux et espèces exceptionnels (faune, flore) particulièrement menacés au niveau européen.

Un diagnostic qualité de la rivière pour aider à préserver la mulette

Afin d'établir un diagnostic précis de l’Arn, les agents du Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout vont se déplacer sur le terrain de mi-août à fin octobre 2020, pour y étudier la végétation, les berges et les éléments rencontrés au fil de l’eau.

Le piétinement dans le cours d’eau étant proscrit sur cette partie de la rivière pour éviter de mettre en péril les jeunes mulettes, le cheminement des agents se fera nécessairement par les berges.

Ces derniers, munis d’une carte professionnelle, prendront soin de n’engendrer aucune dégradation sur leur trajet, notamment sur les clôtures.

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout et le Parc naturel régional du Haut-Languedoc tiennent à remercier les habitants des zones visitées pour leur compréhension et leur précieux soutien. Ensemble, préservons l'exceptionnel patrimoine naturel et paysager du Haut-Languedoc.

>> Pour plus d'infos sur cette mission, n’hésitez-pas à contacter :

Au Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout

Mathieu Delouvé, Technicien de rivière

Mail : riviere@bassin-agout.fr / Tél. : 06 16 42 88 27

Au Parc naturel régional du Haut-Languedoc

Juliane Casquet, Animatrice Natura 2000 du site "Vallée de l’Arn"

Mail : natura-casquet@parc-haut-languedoc.fr / Tél. : 07 86 06 41 75