Mende - Les grandes fêtes de Mende à l'honneur du 21 au 24 août !

Les grandes fêtes de Mende à l’honneur ce week-end

En ces moments troublés, la ville de Mende a pensé que chacun avait besoin d’un temps de festivités. Aussi, les traditionnelles fêtes de Mende auront bien lieu cette année mais des mesures adaptées seront prises pour assurer la sécurité de tous. La Ville de Mende vous demande de respecter les gestes barrières. Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition à l’entrée de la place du Foirail devant l’OTI, une distanciation physique de 1 mètre minimum devra être respectée et le port du masque est obligatoire en permanence et en tout lieu de la fête : place du Foirail (sens de circulation imposé), avenue Foch, boulevard Henri Bourrillon, boulevard Lucien Arnault, boulevard Théophile Roussel, boulevard du Soubeyran, rue du Soubeyran et place Chaptal, du jeudi 20 au dimanche 23 août ; Faubourg Montbel lors du feu d’artifice, lundi 24 août.

Vendredi 21 août :

18h30 : remise des clefs de la Ville au Comité des fêtes de Mende - Place Chaptal.

21h30 : élection des Miss et bal avec animation musicale par Black-Fox – Théâtre de Mende.

Samedi 22 août :

Animation du marché, de la ville et des cafés.

10h30 à 12h30 : déambulation de LOZ BANDA 48 dans le centre-ville.

15h30 à 17h : déambulation des groupes dans le centre-ville.

21h30 : corso illuminé sur les boulevards circulaires avec troupe musicale.

Dimanche 23 août :

10h : office religieux à la cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat. Messe solennelle de la Fête de Saint-Privat.

11h30 : présentation des reines de Mende en musique – centre-ville.

A partir de 16h : corso sur les boulevards (départ de l’avenue Foch).

17h30 : parade des groupes musicaux sur la Place Chaptal.

Lundi 24 août :

15h à 18h : jeux gratuits pour les enfants - Place Chaptal et place Urbain V.

22h15 : feu d’artifice au faubourg Montbel.

Pendant toute la durée de la fête : Attractions foraines, jeux et manèges sur la Place du Foirail.