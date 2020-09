Carcassonne - “Coup de cœur de Femmes” journalistes et d'influence le 23 octobre

“Coup de cœur de Femmes” journalistes et d’influence

Tous les ans, depuis plus de 20 ans, les agriculteurs et vignerons coopérateurs d’Occitanie donnent rendez-vous à des invitées de choix : des femmes d’influence. Celles-ci viennent de tous horizons et partagent un moment de convivialité et d’échange autour la diversité des produits de la coopération : vins, huiles d’olives, olives de bouche, foie gras, fromage, jus de fruits, pain…

Ce rendez-vous annuel démarre par une soirée consacrée au Coup de Cœur d’huile d’olive et autres produits, suivi d’un dîner convivial.

Le lendemain a lieu la dégustation des Coups de Cœur des vins, suivi d’un déjeuner en présence des représentants de la coopération d’Occitanie auxquels le jury remet ses « Coup de Cœur ». Cette journée peut se terminer par une visite emblématique.

Boris Calmette, Président de Coop de France Occitanie, Jean-Pierre Arcoutel, Président Délégué et Fabienne Bonet, Vice-Présidente Déléguée à l’événement auront le plaisir de vous accueillir le 23 octobre à Carcassonne pour poursuivre la découverte des produits de la Région OCCITANIE et sélectionner vos « Coups de Cœur ».

Simples amatrices ou dégustatrices chevronnées, elles feront travailler leur jugement pour établir cette sélection

