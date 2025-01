Mende - La Ville de Mende et l'EPE Nîmes Université partenaires dans la création du campus de Mende

Madame Régine Bourgade, maire de Mende et Benoît Roig, président de l’EPE Nîmes Université ont contractualisé leur partenariat par la signature de deux conventions en présence de Laurent Suau, président du Conseil départemental de la Lozère, de Monique Commandré, directrice du Campus de Mende Nîmes Université, et Patricia Rousson, élue de la ville déléguée à l’enseignement supérieur et au numérique. La première concerne la mise à disposition par la Ville de 3 personnels sur le site du Campus de Mende. La seconde porte sur l’identification de l’EPE Nîmes Université comme université de rattachement pour le dispositif Campus connecté créé à Mende en 2021 et jusque-là rattaché à l’UPVD. Le développement du campus peut compter sur l’engagement et l’accompagnement du département, représenté ce jour par monsieur Laurent Suau, président, sur les thématiques d’enseignement supérieur afin de répondre à une sollicitation de nos territoires.

« Le Campus de Mende de l’EPE Nîmes Université ainsi créé continuera de favoriser des retombées positives en matière d’études supérieures, d’emploi, de dynamisme et d’attractivité du territoire. » a précisé madame Régine Bourgade, maire de Mende.

En effet, comme expliqué par monsieur Benoît Roig, président de l’EPE Nîmes Université : « La présence de Nîmes Université à Mende n’est pas symbolique. Elle a pour objectif de bâtir de solides fondations pour l’enseignement supérieur sur le territoire et de le développer dans les meilleures conditions ».

Ces conventions, en plus de renforcer l’ancrage de l’enseignement supérieur à Mende, assurent la la mise à disposition par la ville de 3 personnels : Gilles Gabrillargues, Laetitia Suau et Valérie Pelat dont « le travail est indispensable au bon fonctionnement de ce campus » a souligné madame Monique Commandré, directrice du Campus à Mende. « Merci à la ville pour son soutien manifeste dans le maintien d’une offre d’enseignement supérieur de qualité sur le territoire. Merci également à l’EPE Nîmes Université pour son dynamisme et son écoute. ».

La Ville de Mende est inscrite depuis de nombreuses années dans une démarche partenariale afin de favoriser l’accueil et le développement de l’offre d’enseignement supérieur sur le territoire.



Pour rappel, de 1994 à 2024, la Ville a accueilli une antenne de l’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD). Au terme de l’année universitaire 2023-2024, s’est opéré le transfert de cette antenne universitaire vers l’Etablissement Public Expérimental (EPE) Nîmes Université. Il s’agit là de la première implantation de l’université hors de la cité de Nîmes.

Il propose des formations en tourisme avec un Master spécialisé dans le Management Des Transitions et une Licence Professionnelle en Tourisme d'affaires, Festivalier et Territoires ainsi qu’une Licence Professionnelle en conception et rédaction pour le web.

L’EPE Nîmes Université, lieu de formation et de recherche, constitue un levier important de croissance économique, sociale et culturelle. Il assure un accès des jeunes générations à l’enseignement supérieur, propice à l’insertion professionnelle, ainsi que la possibilité pour les entreprises de recruter des jeunes qualifiés, aux compétences diversifiées.

À travers ce partenariat, la Ville de Mende s’emploie à soutenir les initiatives qui contribuent à son développement afin d’accroître l’attractivité et le rayonnement de son territoire.