POMEROLS - Pomérols : Déploiement de bornes de recharge  

Pomérols : Déploiement de bornes de recharge

La municipalité valide l'accord avec E-Totem

Lors du conseil municipal de mercredi dernier, les élus ont approuvé la signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine public avec la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée et la société E-Totem. Cet accord vise l’installation de nouvelles infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sur la commune.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un appel à projet lancé il y a environ un an par la communauté d’agglomération.

L’objectif : permettre à chaque commune du territoire de bénéficier d’au moins une borne de recharge. Après un processus de sélection, c’est la société E-Totem, basée à Saint-Étienne, qui a été retenue. Spécialiste français du secteur depuis 2012, l’entreprise conçoit, fabrique et exploite des bornes adaptées aussi bien aux besoins des collectivités qu’à ceux des particuliers et entreprises.



Le maire Laurent Durban rappelle : « Grâce à cette convention, la commune va accueillir deux nouvelles stations de recharge. La première, située sur le parking de la mairie, comprendra une borne avec deux places dédiées. La seconde, implantée sur le parking du pôle médical, disposera de deux bornes permettant la recharge simultanée de quatre véhicules. La municipalité ambitionne une mise en service avant l’été. »

Outre l'amélioration de l'offre existante, déjà assurée par la cave coopérative et le supermarché local, ces six nouvelles places de recharge généreront un revenu annuel de 1 200 €, sans aucun coût pour la commune.



La convention, signée pour une durée de 15 ans, marque ainsi une nouvelle étape dans le développement des infrastructures dédiées à la mobilité électrique sur le territoire.

Claude Stekelorom / mairie de Pomérols