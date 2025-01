OCCITANIE - Épidémie de grippe en Occitanie : les hôpitaux saturés face à une flambée historique

Épidémie de grippe en Occitanie : les hôpitaux saturés face à une flambée historique

L’Occitanie fait face à une vague grippale d’une intensité sans précédent. Selon les dernières données de Santé publique France et de l’Agence régionale de santé (ARS), les indicateurs épidémiques ont explosé ces derniers jours, plaçant les services d’urgence et les réanimations sous tension. Avec 1 348 passages aux urgences pour grippe ou syndrome grippal en une semaine, dont 226 hospitalisations, la région enregistre des niveaux supérieurs à ceux des deux dernières saisons.

Une pression hospitalière inédite

La hausse concerne toutes les tranches d’âge, mais les personnes âgées restent les plus vulnérables : 65% des patients hospitalisés ont plus de 65 ans, et un cas grave sur deux en réanimation appartient à cette catégorie. Les enfants ne sont pas épargnés, avec 21% des hospitalisations concernant des moins de 15 ans. « La situation est critique. Nous appelons chacun à renforcer les gestes barrières et à vacciner les populations fragiles », alerte Sébastien Pageau, porte-parole de l’ARS Occitanie.

Une vaccination encore trop faible

Malgré les appels répétés, la couverture vaccinale reste insuffisante : seulement 42,3% des personnes à risque sont protégées en Occitanie, contre 42,9% au niveau national. Les départements comme la Haute-Garonne (52,2% chez les 65 ans et plus) font mieux, mais d’autres, comme l’Ariège (38,9%), accusent un retard inquiétant. La campagne de vaccination, prolongée jusqu’au 28 février 2025, peine à convaincre, alors que le vaccin montre une efficacité modérée (46%) contre les virus en circulation, dont les souches A(H1N1), A(H3N2) et B/Victoria.

INFOGRAPHIE – Couverture vaccinale contre la grippe en Occitanie (au 31/12/2024)

Source : Santé publique France

COVID-19 et bronchiolite : d’autres virus en toile de fond

Si la grippe domine, le COVID-19 circule toujours à bas bruit (1,2% des tests positifs), avec 24 cas graves en réanimation recensés depuis octobre. La bronchiolite, en phase post-épidémique, laisse toutefois place à des complications liées à la grippe chez les nourrissons. En parallèle, les gastro-entérites affichent une légère baisse, mais restent surveillées.

Mortalité en hausse

Les décès toutes causes confondues dépassent les seuils attendus, notamment chez les seniors. L’Hérault et la Lozère signalent déjà des excès de mortalité pour la semaine du 20 janvier.

En conclusion, l’ARS insiste sur l’urgence de combiner vaccination et gestes barrières (masque, aération, lavage des mains) pour limiter la transmission. Alors que les hôpitaux craignent un nouvel afflux, la mobilisation collective reste le seul rempart contre cette tempête épidémique.

Crédits : Données Santé publique France, ARS Occitanie / Infographie

Contact santé : 0 800 130 000 (numéro vert régional)