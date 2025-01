Lozère - Les Fables : L'agneau a menti & Les Acrobates - Cie Arnica - En tournée en Lozère

Deux fables pour regarder le monde autrement qu’avec nos yeux d’adultes. Découvrez un univers où la nature prend la parole et les histoires résonnent avec notre époque.

Plongez dans des écosystèmes fascinants, écoutez les voix des êtres vivants qui les habitent, et découvrez des histoires qui nous parlent de notre rapport au monde naturel. Trois autrices, trois univers, trois perspectives uniques se réunissent pour vous offrir une réflexion poétique et philosophique sur notre relation avec la nature et l’animalité.

L’Agneau a Menti — Écriture : Anaïs Vaugelade

Suivez l’histoire poignante d’un agneau fuyant l’abattoir, cherchant refuge et hospitalité parmi un nouveau troupeau. Un matin, sur un morceau de pâture : plantes, tiques, vautours, patou et troupeau de mouton. Arrive un agneau, « jeune mineur isolé ». Il s’est enfui du camion qui les emmenait, lui et ses frères, vers l’abattoir. Il est seul, il est sale, il a peur, et il cherche l’hospitalité d’un nouveau troupeau. Mais les moutons ne sont pas prêts à entendre son drame. Une fable émouvante sur la survie, l’adaptation et la nécessité de réinventer son histoire pour être accepté.

Les Acrobates — Écriture : Julie Aminthe

Rencontrez Eliot, le cachalot, qui établit une connexion unique et désintéressée avec les humains. Une relation sereine et paisible, offrant une réflexion sur les liens authentiques et l’importance de la paix intérieure. Une fable douce et philosophique qui nous rappelle la beauté des interactions sans attente ni profit.

Et ne manquez pas la troisième fable T(e)r : :r/ie : :r le samedi 22 mars à Lanuéjols, dans le cadre de la semaine de la marionnette. Une immersion inoubliable dans un terrier, explorant la vie souterraine et ses secrets.

