Gers - Un nouvel espace pour les séminaires au Domaine de Joÿ (Gers)

Le Domaine de Joÿ : une nouvelle destination de séminaires au cœur de la Gascogne

Le Domaine de Joÿ, situé dans le Gers, se positionne comme une nouvelle destination pour les séminaires responsables au cœur du vignoble gascon. Cette évolution répond aux tendances actuelles en matière d'événements professionnels, qui privilégient des formats courts, interactifs, responsables, ancrés localement et personnalisés

Un espace moderne dans un cadre centenaire

Le domaine a construit un nouveau bâtiment de 150 m² pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes. Cet espace fonctionnel et modulable, à l'architecture sobre et épurée, offre de larges ouvertures sur le vignoble environnant, permettant une immersion totale dans le paysage gascon.

Des expériences immersives et sur mesure

Vanessa Gessler, co-dirigeante du domaine, a imaginé des animations qui transforment un séminaire classique en une expérience mémorable. Les entreprises peuvent désormais alterner moments de travail et découvertes ludiques : balades en trottinette dans les vignes, cours d'œnologie, ateliers de mixologie ou jeux de piste dans les chais. Ces activités permettent de renforcer la cohésion d'équipe tout en déconnectant dans un cadre naturel et authentique.

Un domaine familial engagé dans une démarche responsable

L'histoire du Domaine de Joÿ débute en 1925 avec Paul et Marguerite Gessler, un couple suisse qui a transformé une simple ferme en un vignoble reconnu. Aujourd'hui, Olivier Gessler et ses enfants Vanessa et Kévin poursuivent cette tradition d'excellence, avec une production diversifiée de vins, de Floc de Gascogne et d'Armagnacs.Leur engagement environnemental se traduit concrètement par l'obtention de la certification Haute Valeur Environnementale en 2019 et le passage progressif au bio. Cette démarche responsable séduit une nouvelle génération d'entreprises soucieuses de leur impact écologique.

Un domaine aux dimensions internationales

Avec 190 hectares de vignes, 14 cuvées différentes et 40 millésimes d'Armagnac, le Domaine de Joÿ rayonne bien au-delà des frontières françaises. Ses exportations représentent 40% de sa production, répartis dans 20 pays, témoignant de la qualité et du rayonnement international de ce domaine familial.