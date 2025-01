Toulouse - Portes ouvertes de TSM (Toulouse School of Management)

TSM ouvre ses portes le samedi 8 février

Toulouse School of Management (TSM) invite les candidats à découvrir ses formations d'excellence lors de sa Journée Portes Ouvertes 2025.

Une journée pour construire son projet professionnel

L'établissement propose aux futurs étudiants une immersion complète dans son environnement académique. Les participants pourront échanger avec les professeurs, étudiants et diplômés, découvrir l'ensemble des formations proposées et assister à des conférences thématiques.

Informations pratiques

Le samedi 8 février 2025

De 9h30 à 17h

2T Rue des Puits Creusés, 31000 Toulouse

Plus d’informations sur le site de TSM.

A propos de TSM

Toulouse School of Management (TSM) est une école publique d'excellence en gestion, intégrée à l'Université Toulouse Capitole. Fondée en 1955, elle a évolué pour devenir un acteur majeur dans la formation de managers responsables, offrant plus de 20 diplômes allant de la Licence au Doctorat. TSM se distingue par son engagement envers la recherche et ses partenariats avec le monde professionnel, garantissant ainsi une formation adaptée aux besoins du marché.

Quelques points clés et chiffres :