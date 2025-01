Alès - La Bambouseraie en Cévennes présente l'expo Art & Nature 2025

ART & NATURE 2025, LA NOUVELLE EXPOSITION DE LA BAMBOUSERAIE EN CEVENNES

DU 19 AVRIL AU 9 NOVEMBRE 2025

Cette année, les artistes invités à s’exprimer à La Bambouseraie, écrin naturel précieux, se confrontent à la Nature pour créer une harmonie unique entre les différents matériaux qu’ils choisissent : la force organique du bambou bien sûr, mais aussi la délicatesse lumineuse du verre ou la majestuosité d’un chêne. Connexion entre le réel et l’imaginaire, entre le merveilleux et le matériau concret, entre l’écho de l’histoire et des allusions à l’avenir... Les artistes se nourrissent des émotions que La Bambouseraie ne manque pas de susciter pour exprimer tout le potentiel expressif du lieu.

Pia Hinz, artiste plasticienne d’origine allemande a réalisé son oeuvre « LUMEN » spécifiquement pour la bambouseraie et son jardin. « LUMEN » est une sculpture qui cherche à fusionner la force organique du bambou avec la délicatesse lumineuse du verre, créant une harmonie entre ces deux matériaux rarement confrontés.

Antonio Massarutto, sculpteur et designer italien, se nourrit de suggestions du patrimoine naturel dans lequel il travaille. En se connectant à La Bambouseraie, en s’y plongeant totalement, Antonio Massarutto crée deux entités chimériques oscillant entre la mimesis et mythe d’environ 2,50 m de haut.

Catherine Baas est une artiste environnementale créant des sculptures in situ qui questionnent notre mémoire collective. Au travers de ses réalisations elle tisse une relation intime entre le spectateur et son environnement. S’appuyant toujours sur une étude approfondie du site et de son histoire elle crée des oeuvres révélant le caractère miraculeux des lieux. À La Bambouseraie, c’est dans un espace baigné de lumière que l’artiste a imaginé une installation nommée Zoï (vie en grec) composée de trois pièces aux formes organiques.

Plus d'informations sur : https://bambouseraie.fr/