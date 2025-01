Gers - Journée mondiale contre le cancer : Magali Bernard témoigne de sa résilience face à la maladie

Le 4 février prochain, à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, nous souhaitons mettre en lumière le parcours inspirant de Magali Bernard, une habitante de Valence-sur-Baïse, dans le Gers. À 45 ans, cette femme dynamique est conseillère de vente à domicile pour Body Nature depuis 2018, une entreprise adhérente à la Fédération de la Vente Directe. Son histoire est celle d’une combattante qui a su concilier sa maladie et son activité professionnelle avec courage et détermination.

Un diagnostic bouleversant

C’est en 2021, lors d’une mammographie de routine, que Magali Bernard découvre la présence de microcalcifications dans son sein droit. Le diagnostic tombe : cancer du sein. Face à cette épreuve, elle trouve la force de poursuivre son activité de conseillère tout en gérant sa vie de famille. La flexibilité de son emploi lui permet d’organiser son temps entre les séances de radiothérapie, ses obligations professionnelles et son quotidien de mère.

Une résilience mise à l’épreuve

Un an plus tard, en 2022, la maladie refait surface. Cette fois, Magali prend la décision difficile de faire une pause dans son activité. Ce choix, elle le doit à son statut de conseillère de vente à temps choisi, qui lui offre la liberté de se concentrer sur sa santé sans renoncer définitivement à son travail. Cette période de recul lui permet de mieux appréhender son combat et de revenir avec une force renouvelée.

Un message fort pour la prévention

Aujourd’hui, Magali Bernard met un point d’honneur à sensibiliser les femmes à l’importance du dépistage précoce. "Ne pas attendre le dernier moment..." est son leitmotiv. En tant que conseillère Body Nature, elle accompagne ses clientes avec bienveillance, en restant fidèle à ses convictions et en partageant son expérience pour encourager la prévention.



Son témoignage est un véritable message d’espoir pour toutes celles et ceux qui, comme elle, doivent faire face à cette épreuve. Magali Bernard incarne la force et la détermination, prouvant qu’il est possible de concilier maladie, travail et engagement personnel.

En cette Journée mondiale contre le cancer, son histoire rappelle l’importance de la solidarité et de la sensibilisation pour faire face ensemble à ce fléau.