OCCITANIE - Action Logement en Occitanie : des résultats d'envergure en 2024

En 2024, Action Logement au rendez-vous de ses engagements en Occitanie

Action Logement a présenté ses résultats1 pour l’année 2024 : en Occitanie, en 2024, plus de 860 millions d’euros ont été investis pour accompagner les salariés, agir sur l’habitat abordable et répondre à la diversité des besoins des territoires. Les 5 filiales immobilières du Groupe ont développé plus de 3 000 nouveaux logements et en ont réhabilité plus de 2 500, Action Logement Services a accompagné près de 73 200 salariés dans leur parcours résidentiel.

Production de solutions logement en Occitanie : un effort confirmé, des résultats d’envergure

En 2024, les résultats du Groupe affichent une progression conforme aux engagements de la Convention quinquennale 2023-2027 : en Occitanie, les filiales immobilières (3F Occitanie, in’li Sud-Ouest, La Cité Jardins, Maisons Claires, Promologis), gèrent un parc de 55 894 logements.

▪ 3 024 logements développés (94 % en locatif et 6 % en accession sociale) ;

▪ 3 780 mises en chantier, + 47 % / N-1 ;

▪ 3 029 livraisons, + 3 % / N-1 ;

▪ 2 572 réhabilitations, + 62 % / N-1.

Pour répondre à la diversité des besoins dans les territoires, Foncière Logement a développé 134 nouveaux logements en 2024 en Occitanie en faveur de la cohésion sociale et pour résorber l’habitat indigne. Dans la région, elle dispose d’un patrimoine de 2 303 logements.

Accompagnement des salariés : un soutien affirmé au parcours résidentiel et professionnel

Engagé pour accompagner les salariés dans leur parcours résidentiel, le Groupe paritaire a délivré, en 2024 en Occitanie, 73 194 aides et services dont :

▪ 10 507 aides à la mobilité ;

▪ 36 629 garanties Visale ;

▪ 8 326 attributions de logement familiaux ;

▪ 2 691 attributions de places en résidences collectives ;

▪ 2 147 prêts accession et travaux ;

▪ 1 729 prestations de conseil aux salariés en agences

Financement du logement abordable et durable

En 2024 en Occitanie, Action Logement a mobilisé 794 millions d’euros en faveur des opérateurs du logement abordable, dont 12,6 millions d’euros consacrés au programme national Action Coeur de Ville.

1 Résultats provisoires

FOCUS NATIONAL

RSE

Le Groupe poursuit son engagement pour la transition écologique du secteur du logement abordable dans le cadre des objectifs de sa stratégie RSE 2030, notamment en matière de décarbonation, en répondant à la diversité des besoins des territoires de la France hexagonale et ultramarine.

Engagements et perspectives pour 2025

En 2025, Action Logement poursuivra son action au service du lien emploi-logement dans le cadre de la Convention quinquennale 2023-2027, plus que jamais mobilisé pour faire du logement abordable et durable un levier essentiel contribuant aux enjeux de développement économique, de cohésion sociale et de transition écologique des territoires.

Parmi les engagements phares du Groupe :

Faciliter l’accès au logement et à la mobilité des salariés des entreprises, soit :

800 000 aides et services, dont 140 000 ménages logés et 405 000 garanties Visale.

Produire et réhabiliter des logements abordables et durables, soit :

40 000 logements programmés ;

40 000 logements réhabilités ;

40 000 mises en chantier.

PLUS D’INFORMATIONS

Pour découvrir l’actualité du groupe Action Logement en région Occitanie, consultez les dernières éditions des lettres institutionnelles régionales.

À PROPOS D’ACTION LOGEMENT

Depuis plus de 70 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Action Logement gère paritairement la Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) en faveur du logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des territoires, notamment le coeur des villes moyennes. Grâce à son implantation territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salariés, ses 20 000 collaborateurs mènent, sur le terrain, deux missions principales. Construire, réhabiliter et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux enjeux d’éco-habitat, d’économies d’énergie et de décarbonation, de renouvellement urbain et de

mixité sociale. Le groupe Action Logement compte 45 filiales dédiées au logement social, 5 filiales de logement

intermédiaire et un patrimoine de plus d’un million de logements.

Sa deuxième mission est d’accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. Le Groupe s’attache particulièrement à proposer des aides et des services qui facilitent l’accès au logement, et donc à l’emploi, des bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté.