FRANCE - ISEGCOM : Fake News et Deep Fakes, une menace pour la liberté d'expression – Rendez-vous 5 février

Dans un monde où les géants de la tech redéfinissent les contours de la liberté d'expression, cette conférence abordera les enjeux cruciaux liés à la désinformation et aux technologies émergentes.

Date : Mercredi 5 février 2025 - De 17h30 à 18h30

Adresse : 95 Avenue Parmentier, 75011 Paris

Au programme :

Comprendre les Fake News : Origines, impact des réseaux sociaux, rôle des algorithmes et conséquences sociopolitiques.

Les intervenants :

Thomas Huchon, journaliste et réalisateur reconnu pour ses travaux sur les théories du complot et la désinformation. Auteur de nombreux documentaires éclairant les mécanismes de propagation des fausses informations.

À propos de l’ISEGCOM

Créée en 10980, L’ISEGCOM (anciennement ISEG) est une grande école de communication implantée dans 8 villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse.

Grâce à une approche pédagogique unique et personnalisée, chaque étudiant façonne son parcours en fonction de ses passions et ambitions. En phase avec les besoins des entreprises et les évolutions du marché, l’école délivre des titres de Niveau 7, certifiés par l’État et enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). L’ISEGCOM compte plus de 22 500 alumni. iseg.fr