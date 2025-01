Nimes - OuiGlass Nîmes fête son troisième anniversaire avec succès

Le 10 janvier est une date anniversaire au centre Ouiglass de Nîmes-Milhaud. Cela fait 3 ans que Cédric Robert a ouvert son centre. Un exemple de succès pour toutes celles et ceux qui hésitent souvent à franchir le cap !

« Entre le vouloir et le faire, il y a un gap » témoigne Cédric Robert alors qu’il célèbre ce vendredi 10 janvier les 3 ans de son centre OuiGlass à Nîmes. Aujourd’hui, il est fier du parcours réalisé. 7 collaborateurs travaillent chaque jour dans le centre. Deux personnes en CDI et quatre en apprentissage. Avec le recul, Cédric témoigne de doutes, de difficultés et de risques qui souvent ont été couronnés de succès. « Je viens d’embaucher en ce début d’année une deuxième personne en CDI. C’est un pari, mais nous espérons signer prochainement de nouveaux accords-cadres ».

Le jeune chef d’entreprise de seulement 39 ans évoque une concurrence très rude dans le vitrage et se désole d’une mauvaise réputation du secteur d’activité. « Je trouve dommage que tous les centres de vitrage soient mis dans le même panier. C’est la qualité du travail que je propose avec mes équipes qui nous permet d’avoir toujours plus de clients » précise Cédric Robert qui se félicite de près de 500 très bons avis sur internet.

La franchise est selon lui un bon outil pour se lancer à son compte avec des animateurs réseaux qui accompagnent notamment les adhérents quand ils ont des questions techniques. « Après 13 années en tant que salarié chez American Car Wash j’ai hésité à me lancer. J’ai eu quelques nuits blanches au départ, mais la franchise permet de se sentir vraiment accompagné. C’est rassurant ».

Aujourd’hui Cédric Robert propose dans son centre de réparer et changer les parebrises sur des véhicules légers et utilitaires et propose aussi des vitres teintées pour les voitures et les bâtiments. « Nous déployons notre savoir-faire dans les bâtiments et équipons des bureaux ou des particuliers » précise le chef d’entreprise qui espère que cette nouvelle année sera couronnée de nouveaux succès.

Pour marquer la journée anniversaire, les clients pourront bénéficier d’une franchise offerte ou de 150 euros offerts en carte cadeau chez les partenaires locaux de l’enseigne, ainsi que d’un lavage offert.