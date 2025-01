Tarn et garonne - Projet de loi pour aider à la reconstruction de Mayotte

Communiqué de Marine Hamelet, député RN de Tarn-et-Garonne

Avec mes collègues du Rassemblement National, nous avons participé à l’étude du texte sur l’urgence à Mayotte à l’Assemblée nationale, afin de répondre aux conséquences du cyclone Chido de décembre dernier. Ce texte, qui facilite la reconstruction des logements et des écoles, constitue une première étape indispensable.

Cependant, ce projet reste incomplet. Il se concentre uniquement sur la reconstruction matérielle, sans aborder les problématiques majeures qui frappent Mayotte depuis des années, comme l’immigration massive et ses conséquences. Bien que nous ayons voté ce texte par souci d’aider rapidement les Mahorais, nous déplorons l’absence de mesures visant à réformer le droit du sol et à répondre à la crise migratoire, deux priorités essentielles pour la sécurité et l’avenir du territoire.

Le gouvernement a annoncé la préparation d’un projet de loi plus ambitieux dans les trois mois à venir, mais ce délai suscite une attente insoutenable pour des habitants qui ont déjà trop souffert. L’échec de l’opération Wuambushu en 2023, avec des résultats insignifiants en matière d’expulsions et de lutte contre l’habitat illégal, témoigne de l’incapacité des dirigeants actuels à mettre en place des solutions efficaces et durables.

Le Rassemblement National, qui a toujours été en pointe sur les solutions pour Mayotte, rappelle que Marine Le Pen avait proposé dès 2018 une loi spécifique visant à répondre aux défis migratoires, économiques et sécuritaires de l’île. Si certains dans la majorité reprennent aujourd’hui ces idées, force est de constater que des années précieuses ont été perdues.

Ce projet de loi d’urgence est un premier pas, mais il ne suffira pas sans un réel engagement politique. Nous serons particulièrement attentifs à ce que les réformes nécessaires, notamment sur l’immigration et le droit du sol, soient mises à l’ordre du jour des prochains débats parlementaires. Mayotte mérite enfin des mesures à la hauteur de ses attentes et de ses besoins.