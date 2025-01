FRANCE - Quand les transports en commun éveillent les passions des Français.es

Quand les transports en commun éveillent les passions des Français.es

Une étude audacieuse à l'approche de la Saint-Valentin

À l'approche de la Saint-Valentin, une enquête exclusive menée par Censuswide pour LELO révèle une facette surprenante des transports en commun en France. Selon cette étude, réalisée auprès de 1 000 Français.es, les gares, aéroports et métros deviennent parfois des lieux propices à des moments d'intimité inattendus et audacieux.

Les lieux publics préférés pour l'amour

Le sondage met en lumière les préférences des Français.es en matière de lieux d'ébat amoureux. 40 % des répondants citent les trains, incluant les trains de nuit et les TGV, comme leurs espaces favoris. Des récits évoquent des moments romantiques dans des wagons couchettes entre Paris et Lourdes, ou « dans un TGV Marseille-Paris ».

30 % des mentions concernent les aéroports, où les toilettes des aéroports de Roissy et Charles de Gaulle deviennent des scènes d'intimité furtive. Certains répondants parlent de "coins isolés" dans des salles d'attente, révélant une recherche de discrétion. Les gares, quant à elles, représentent 20 % des choix. Des témoignages mentionnent des escapades dans les toilettes de la gare du Nord ou des échanges amoureux sur des quais bondés.

Enfin, les autres transports (métro, bus, etc.) complètent ce tableau avec 10 % des réponses, incluant des anecdotes comme « dans une rame de métro à Paris » ou « dans un bus plusieurs fois ».

Anecdotes surprenantes et audacieuses

Les témoignages recueillis révèlent une grande diversité de comportements. Certaines citations évoquent des expériences dans des lieux inattendus, comme un « ascenseur d’un train » ou un moment partagé « près de l’aéroport de Roissy ». D’autres participants racontent leurs aventures dans des espaces plus exposés, comme un jardin près de la Tour Eiffel, combinant romantisme et audace.

Des récits plus exotiques attirent aussi l'attention, comme un répondant qui partage son expérience « dans un bus au Brésil » ou « dans un taxi à Doha ». Les histoires les plus graphiques incluent des déclarations directes telles que « Oui, quelqu’un m’a demandé de me masturber dans une gare à Lille » ou encore « Aéroport, dans les toilettes », illustrant ainsi la recherche d’intimité dans des contextes peu conventionnels.

Une réflexion sur l'intimité dans l'espace public

Les résultats de cette enquête soulignent non seulement la curiosité des Français.es pour l'intimité dans des lieux publics, mais aussi la complexité des contextes dans lesquels ces moments se produisent. La recherche de discrétion dans des espaces confinés contraste avec des choix plus exposés, montrant ainsi l’éventail des comportements amoureux dans les transports en commun.

Cette étude met en lumière une facette inattendue de la vie quotidienne des Français.es, où le transport devient le décor d’histoires d'amour audacieuses et parfois surprenantes.

À PROPOS DE LELO :

LELO est bien plus qu’une marque de sextoys : ce sont des produits de soins personnels spécialement conçus pour celles et ceux qui savent que la satisfaction ne se limite pas au sexe, à l’orientation sexuelle, à la race et à l’âge. Nous n’éprouvons aucune honte à faire vivre à notre clientèle l’expérience de l’extase, à avoir une vie intime comblée et à lui offrir le plaisir d’explorer toutes les merveilles de son corps. LELOi AB est la société suédoise qui chapeaute LELO, avec des bureaux répartis de Stockholm à San Jose, et de Sydney à Shanghai. Pour plus d’informations, visitez www.lelo.com