FRANCE - Hunter x Hunter s'invite chez celio avec une collection exclusive à ne pas manquer !

celio célèbre le retour de Hunter x Hunter, l’animé culte tiré du manga de Yoshihiro Togashi, publié par Shueisha Jump Comics, et vendu à plus de 84 millions d’exemplaires en 2023. Cette collection inédite invite les fans à plonger dans l’univers riche et captivant d’une saga devenue incontournable.

Hunter x Hunter raconte l’histoire de Gon, un jeune garçon quittant son île natale pour devenir chasseur professionnel et retrouver son père disparu, Jin. Accompagné de ses compagnons Kirua, Kurapika et Léolio, Gon explore un monde d’aventures, de rivalités, et de mystères où il développe ses pouvoirs uniques, le Nen.

Pour célébrer cet univers fascinant, celio propose une collection qui allie créativité et style, en hommage aux personnages et symboles emblématiques de la série.

La collection comprend des vêtements et accessoires qui raviront les passionnés : des t-shirts à manches courtes : 5 modèles dès 19,99€, des sweatshirts : 4 modèles à partir de 39,99€, un jean bleu clair : orné du visage de Kirua, à 49,99€, une este sherpa noire : au style texturé, à 79,99€ et un bonnet : avec l’emblème de la brigade fantôme, à 19,99€.

Chaque pièce capture l’essence de Hunter x Hunter, alliant détails graphiques et confort moderne, parfait pour affirmer son amour de la série tout en restant tendance.

La collection Hunter x Hunter x celio sera disponible en avant-première le 24 janvier sur www.celio.com et dans tous les magasins celio à partir du 27 janvier.