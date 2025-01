FRANCE - celio x NBA : La collaboration qui célèbre les équipes légendaires du basketball

Cette saison, celio et la NBA renouvellent leur partenariat en dévoilant une collection exclusive dédiée aux franchises emblématiques qui ont marqué l’histoire du basketball : Boston Celtics, Chicago Bulls, Golden State Warriors, Indiana Pacers, Los Angeles Lakers, New York Knicks et San Antonio Spurs.

Pensée pour les fans de basketball et les amateurs de mode, cette collection propose des pièces incontournables mêlant style décontracté et élégance contemporaine : des t-shirts : à partir de 25,99€, des sweatshirts : au prix de 42,99€, et un bomber : pièce phare disponible à 99,99€.

Déclinée en plusieurs coloris, cette collection est idéale pour afficher fièrement les couleurs de son équipe tout en adoptant un look moderne et intemporel.

La collection NBA x celio est désormais disponible dans toutes les boutiques celio et sur le site officiel.

Que vous soyez un passionné de basketball ou un adepte de la mode streetwear, cette collaboration est l’occasion parfaite de commencer l’année avec style et authenticité.