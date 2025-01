BASSIN DE THAU - Plongée dans l'Histoire : Le Canal des Étangs et ses Défis au XVIIIe Siècle

Plongée dans l'Histoire : Le Canal des Étangs et ses Défis au XVIIIe Siècle

Le 6 février 2025, le Domaine départemental de Pierresvives à Montpellier sera le théâtre d'une exploration fascinante de l'histoire locale avec une conférence animée par l'historien Stéphane Durand. Dans le cadre des « Jeudis de l’histoire », cet événement se penchera sur la construction complexe du canal des étangs, un projet ambitieux qui relie le bassin de Thau à Mauguio.

Érigé durant les deux premiers tiers du XVIIIe siècle, ce canal a été conçu dans un contexte environnemental délicat. La lagune, souvent fréquentée, posait des questions techniques et sociales qui ont tendu les relations entre entrepreneurs et ingénieurs du roi.



Les débats sur les modalités de réalisation du canal ont été vifs, et les difficultés rencontrées sur le terrain ont révélé des lacunes dans l’appréhension des caractéristiques de cet espace unique.

En se basant sur des archives inédites, Stéphane Durand présentera des perspectives nouvelles sur la façon dont l'aménagement du littoral était envisagé durant l'Ancien Régime. Professeur d'histoire contemporaine à l’Université d’Avignon, il est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le Languedoc, enrichissant ainsi sa présentation d'une solide expertise.

Cet événement, ouvert à tous et gratuit, se déroulera à 18h30 dans l'Atelier de l'histoire des Archives départementales. Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur ce canal emblématique et sur le contexte historique qui l’entoure, la conférence promet d’être une occasion enrichissante. Pour de plus amples informations, contactez le 04 67 67 37 68 ou écrivez à psecondy@herault.fr.

Ne manquez pas cette chance de plonger dans l'histoire locale et de découvrir les enjeux d'un projet qui a marqué la région.