FRANCE - 25% des occitans se sentent seuls selon l'étude des Solitudes 2024 portée par la Fondation de France

La Fondation de France publie la 14e édition de son étude annuelle sur les solitudes en France, menée en collaboration avec une équipe de recherche (Cerlis et Audencia) et le Crédoc. Cette édition confirme l’ampleur de la solitude dans le pays: en 2024,12 % de Français se trouvent en situation d’isolement relationnel, à savoir qu’ils n’ont aucun réseau des ociabilité. Le sentiment de solitude quant à lui continue d’augmenter puisqu’il touche 1 personne sur 4 et ce chiffre atteint un pic notable chez les jeunes actifs âgés de 25 à 39 ans : plus d’1 sur 3 se sent particulièrement seul, soit deux fois plus que les 60-69 ans. Cette édition propose un focus qualitatif sur le temps des solitudes, pour mieux comprendre les liens entre périodes de la vie ou de l’année et isolement social. Sur la période 2023-2024, le taux de personnes isolées ne baisse pas en se maintenant à 12% de la population, soit près d'un quart des personnes interrogées.

Voici quelques chiffres clés :

35 % des jeunes âgés de 25 à 39 ans se sentent seuls

81% des personnes isolées souffrent de la solitude

En Occitanie, 14% de personnes sont isolées

En Occitanie, 25% de personnes déclarent se sentir seules

La Fondation de France soutient de nombreuses initiatives sur le territoire pour lutter contre l'exclusion des personnes en situation d'isolement, en intervenant sur différentes thématiques : les problèmes de logement, la mobilité, l’accès à l’emploi, la création de lieux d’écoute ou de répit, la lutte contre le décrochage scolaire, l’accès au numérique, etc.

Sur le territoire de l'Occitanie, de nombreuses actions sont mises en place, soutenues par la Fondation de France du Sud Ouest.

Par exemple, l'association Fil Rouge développe un projet artistique et solidaire pour donner la parole à ceux qui en manquent et créer du lien là où l'isolement s'installe. À l'Ehpad des Minimes (Toulouse), un atelier de portraits photographiques et sonores a réuni des résidents âgés et des bénéficiaires du Secours Populaire et de la Fabrique Solidaire des Minimes. L'objectif ? Valoriser les personnes âgées en recueillant leurs témoignages sur leur quotidien, leur passé et leur vision de la société, tout en favorisant le dialogue intergénérationnel avec des adultes isolés, comme des demandeurs d'emploi.