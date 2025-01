FRANCE - Mots doux, gestes tendres, cadeaux… comment les Français expriment-ils leur amour ?

À l’approche de la Saint-Valentin ou simplement dans la vie de tous les jours, on peut se demander comment les Français expriment et reçoivent l’amour. Pour mieux comprendre ces préférences, Preply a mené une étude sur les différents « love languages » des Français. Inspirée du concept popularisé par Gary Chapman dans The 5 Love Languages, cette étude révèle comment l’attention, les gestes tendres et les paroles affectueuses jouent un rôle clé dans les relations amoureuses et familiales.

L’importance du temps passé avec ses proches

Avec 43 % des Français qui considèrent que « passer du temps avec ses proches » est leur principale manière d’exprimer l’amour, il apparaît clairement que le temps est la ressource la plus précieuse dans les relations. Ces moments partagés, qu’ils prennent la forme d’une discussion autour d’un café, d’un dîner en famille ou d’une escapade en amoureux, symbolisent une forme d’engagement émotionnel.

De plus, 36 % des répondants mettent en avant l’importance d’écouter l’autre attentivement. Dans une société où les interactions superficielles sont fréquentes, cette préférence reflète une quête d’authenticité. Prendre le temps d’écouter sans distraction, de comprendre les émotions de l’autre et de répondre avec bienveillance est une manière subtile, mais puissante, de renforcer les liens affectifs. Ces deux éléments, le temps partagé et l’écoute active, montrent que, pour les Français, l’amour ne se mesure pas aux grandes déclarations, mais aux petites attentions qui ancrent les relations dans le concret.

Les gestes tendres et les attentions quotidiennes, des preuves d’amour tangibles

Dans l’intimité des relations, 35 % des Français privilégient les gestes tactiles comme moyen d’exprimer leur amour. Câlins, baisers ou simple contact fugace sur l’épaule traduisent une proximité émotionnelle immédiate et sincère. Cette place accordée au langage corporel s’inscrit dans une culture où le toucher est souvent perçu comme un prolongement naturel de l’affection.

En parallèle, 34 % des Français valorisent les gestes d’attention, qu’il s’agisse de cuisiner pour l’autre, d’écrire une lettre ou de laisser un mot doux sur la table. Ces petites actions, simples mais chargées de sens, traduisent un amour au quotidien, discret mais profondément enraciné. Elles rappellent que, bien souvent, les gestes parlent plus fort que les mots.

Les mots doux et les cadeaux, ces petites attentions appréciées

Les mots doux, bien qu’appréciés par 29 % des répondants, restent une expression complémentaire de l’amour. Un « je t’aime » susurré ou un compliment sincère peuvent toucher profondément, surtout lorsqu’ils sont rares et spontanés. Par ailleurs, pour ceux en couple avec un partenaire anglophone, apprendre à exprimer ses sentiments dans une autre langue peut renforcer le lien. Suivre une formation d’anglais, par exemple, peut devenir un outil précieux pour communiquer des émotions et renforcer une relation multiculturelle.

Offrir des cadeaux, pour sa part, séduit 30 % des sondés. Cependant, comme souvent en France, l’intention prime sur la valeur matérielle. Un cadeau personnalisé, un souvenir d’un moment partagé ou un objet pratique et significatif seront toujours préférés à un cadeau impersonnel.

Les Français et l’amour, une grande histoire

Seuls 12 % des Français déclarent ne pas avoir de « love language », preuve que l’amour, sous toutes ses formes, reste un langage universel et essentiel. Pour la majorité, il s’exprime avant tout par la connexion humaine et l’attention portée à l’autre. Une belle manière de rappeler que l’amour se nourrit avant tout de simplicité et de profondeur.

Qu’il s’agisse de passer du temps ensemble, d’écouter avec attention ou d’échanger des gestes tendres et des attentions discrètes, chaque petite action compte. Cette vision ancrée dans le quotidien met en lumière un amour sincère et authentique, loin des artifices et des distractions modernes.