Béziers - Une Saint-Valentin Céleste : Survolez Béziers en Amoureux avec l'Aéroclub

Une Saint-Valentin Céleste : Survolez Béziers en Amoureux avec l'Aéroclub

À l’occasion de la Saint-Valentin, l’Aéroclub Béziers Cap d’Agde s’apprête à offrir aux couples une expérience inoubliable : des vols romantiques au-dessus des paysages enchanteurs de la région. Préparez-vous à vivre un moment unique, main dans la main, à bord d’un avion privé, pour célébrer l’amour de manière originale.

Les vols, d’une durée de 30 minutes, auront lieu les 14, 15 et 16 février, et chaque couple est encouragé à réserver à l’avance pour s’assurer d’un moment privilégié avec leur pilote. L’année dernière, les cieux ont été témoins d’une demande en mariage mémorable, où les alliances ont été échangées à plusieurs milliers de pieds d’altitude, un défi relevé avec brio par l’équipe de l’aéroclub. Cette anecdote témoigne de l’atmosphère romantique qui règne lors de ces vols.

Pour seulement 120 € pour deux personnes, cette aventure aérienne promet d’être gravée dans les mémoires et de transformer la Saint-Valentin en une célébration magique. Pour plus d’informations et pour réserver votre vol, n’hésitez pas à contacter l’Aéroclub au 07 83 27 88 80.

Offrez-vous une Saint-Valentin qui s’élève au-dessus du quotidien et laissez-vous emporter par le charme des cieux de Béziers.