Tarn et garonne - Pierre Lacaze en visite à Montauban pour sa prise de fonction en région Occitanie

Montauban a accueilli Pierre Lacaze, nouveau vice-président de la Région Occitanie en charge des solidarités, de l’égalité, de la vie associative et du logement social, ce mardi 23 janvier. Accompagné de Rodolphe Portolès, conseiller régional, cette visite marquait une étape importante dans sa prise de fonction et l’occasion de rencontrer les acteurs locaux engagés dans les domaines qui relèvent de ses délégations.

La journée a débuté par la présentation de sa feuille de route, articulée autour de deux axes majeurs : la réduction des inégalités face au logement et la promotion d’une région plus inclusive et solidaire. M. Lacaze a souligné l’importance de « soutenir une offre de logement social économe en énergie et accessible à tous », tout en rappelant le rôle clé du « Plan Habitat Durable » pour accompagner les communes dans leurs projets de réhabilitation et de construction. Il a également réaffirmé l’engagement de la Région dans la lutte contre toutes formes de discriminations et son soutien aux initiatives associatives favorisant l’inclusion et la solidarité.

« La solidarité et l’égalité ne doivent pas être de simples mots, mais des réalités concrètes pour chaque habitant de notre région. Je suis convaincu que, grâce à des partenariats renforcés avec le tissu associatif et les collectivités locales, nous pourrons construire une Occitanie plus juste et plus fraternelle », a déclaré Pierre Lacaze lors de son intervention.

Au fil de la journée, Pierre Lacaze s’est rendu auprès de plusieurs associations locales. Il a notamment rencontré l’association « Pas Sans Toit », qui œuvre depuis 2009 pour permettre l’accès au logement, en priorité pour les familles étrangères. L’association, régulièrement soutenue par la Région, a été saluée pour ses initiatives visant à favoriser l’intégration par la culture et à promouvoir la diversité. La journée s’est poursuivie avec un rendez-vous avec l’association des quartiers du Marché Gare, dont il a rencontré les bénévoles. Celle-ci a récemment développé un projet intitulé « Femmes du Quartier : émancipation, égalité homme-femme, intégration », soutenu en 2024 par la Région. Ce projet met en lumière l’importance d’accompagner les habitantes dans leur quête d’autonomie et de reconnaissance.

Pierre Lacaze et Rodolphe Portolès ont également visité l’accueil de jour de Montauriol, une structure fondée en 2018 pour répondre aux besoins des personnes sans abri. Grâce à l’implication des associations locales, ce centre joue un rôle crucial en Tarn-et-Garonne en accueillant et en accompagnant quotidiennement des familles et des individus en situation de grande précarité.

Enfin, cette journée d’échanges s’est conclue par la participation à la cérémonie de vœux de la fédération Tarn-et-Garonnaise du Secours Populaire. Pierre Lacaze y a rappelé l’engagement de la Région dans l’accès aux vacances pour tous, citant notamment son soutien à la « Journée des Oubliés des Vacances » organisée chaque année par le Secours Populaire. Cette première visite officielle illustre l’ambition de Pierre Lacaze de renforcer les partenariats entre la Région et les acteurs locaux, afin de bâtir une Occitanie plus inclusive et solidaire.