Rodez - Bilan de mi-mandat : Les élus communistes d'Occitanie à la rencontre des militants de l'Aveyron

Ce vendredi 17 janvier, Pierre Lacaze, président du groupe des élus communistes, républicains et citoyens au Conseil régional d’Occitanie, s’est rendu dans l’Aveyron aux côtés de Pascal Mazet, conseiller régional et acteur engagé pour le département. Cette rencontre, dédiée au bilan de mi-mandat, a permis de revenir sur les nombreuses initiatives des élus communistes au sein de la majorité de Carole Delga, et d’échanger avec les militants sur les enjeux locaux.

Pierre Lacaze, également dirigeant national du PCF et proche de Fabien Roussel, a rappelé l’importance des combats menés par les élus communistes : « Nous avons toujours défendu les services publics, l’emploi, le pouvoir d’achat et la transition écologique, malgré les baisses drastiques des dotations de l’État. »

Le bilan présenté a mis en lumière des mesures phares comme la gratuité des manuels scolaires, le train à un euro, et le soutien à la rénovation énergétique des logements sociaux. Sur le front de la santé, l’action de la Région via le GIP, dont Pascal Mazet est administrateur, a permis de réaliser 250 000 consultations médicales depuis sa création, offrant à 30 000 patients un médecin traitant. « Ce dispositif est une réponse concrète et ambitieuse à la désertification médicale qui touche nos territoires, » a souligné Pascal Mazet.

Concernant la SAM, Pierre Lacaze et Pascal Mazet ont rappelé l’engagement exemplaire de la Région aux côtés des 330 salariés touchés par cette crise industrielle : « Grâce à l’intervention de la Région et de son agence, le site a été racheté pour redonner un espoir de renouveau industriel dans le bassin. » Un travail est actuellement en cours avec l’État dans le cadre du dispositif "site clé en main", visant à attirer rapidement des entreprises pour relancer l’activité et redonner une perspective économique au territoire.

Pierre Lacaze a salué cette dynamique : « Ce rachat a permis de préserver une perspective de survie du site industriel et la dignité des salariés. C’est un symbole fort de notre engagement pour l’emploi et la justice sociale. »

Dans un contexte politique incertain, l’union de la gauche en Occitanie, construite autour de Carole Delga, demeure un rempart solide contre les politiques libérales. « Cette union nous permet de déployer des politiques publiques concrètes, au service des habitants, » a souligné Pascal Mazet.

L’accent a également été mis sur les projets d’avenir : le soutien à l’agriculture locale, les investissements dans le ferroviaire pour renforcer la mobilité en milieu rural, et la lutte contre le chômage grâce à des dispositifs favorisant la création d’emplois. « Nous sommes déterminés à continuer à agir pour une région solidaire et durable qui affronte sans concessions les choix gouvernementaux. Une région qui protège » a conclu Pierre Lacaze.

Cette rencontre a été l’occasion pour les militants et citoyens de poser leurs questions et de partager leurs attentes. Une démarche de proximité qui illustre la volonté des élus communistes d’être à l’écoute des préoccupations locales et de répondre aux défis du territoire.