Tarn et garonne - Le Parti communiste se mobilise pour les municipales de 2026

Samedi dernier, les communistes des sections de Castelsarrasin, Valence et Lomagne ont tenu leur assemblée générale. Ce rendez-vous annuel a permis de faire le point sur les priorités militantes et de poser les premières pierres de leur stratégie en vue des élections municipales de 2026.

Une organisation anticipée pour mieux porter leurs idées

Après les vœux du secrétaire Maximilien Reynes Dupleix, les participants ont adopté un plan d'action axé sur trois thèmes majeurs : le logement, l’emploi et l’agriculture. La réunion a également été l’occasion de désigner Julien Sueres comme chef de file pour Castelsarrasin et Franck Cimpello pour Valence d’Agen.

« Il nous a semblé important de désigner très tôt nos chefs de file afin de pouvoir porter au plus vite nos idées dans le débat public. Sur la question de l’habitat, face aux difficultés croissantes de nos concitoyens pour se loger, nous souhaitons mettre sur la table toutes les solutions possibles, qu’il s’agisse de l’encadrement des loyers, de la rénovation ou encore de la redynamisation des centres-villes », a détaillé Maximilien Reynes Dupleix.

Une campagne au plus près des habitants

Franck Cimpello, ancien délégué du personnel à l’usine Villeroy et Boch et figure associative de Valence d’Agen, a souligné l’importance d’aborder des sujets concrets : « Dans les mois qui viennent, nous irons à la rencontre de nos concitoyens pour leur présenter nos propositions en matière d’éducation, de gestion des écoles et de petite enfance. Nous parlerons également de sécurité et de tranquillité publique, car tous les habitants y ont droit. En tant que responsable associatif, je tiens à promouvoir l’accès au sport pour tous dès le plus jeune âge. »

Ces désignations ne signifient pas encore la constitution des listes pour les municipales, mais elles marquent la volonté d’ouverture des communistes : « Nous resterons ouverts au dialogue avec tous ceux qui le souhaitent et garderons une main tendue jusqu’au bout », a affirmé Julien Sueres. Il a également insisté sur la nécessité de comprendre les colères qui s’expriment : « Nous savons pourquoi beaucoup de nos concitoyens, poussés par la précarité et les injustices, expriment leur colère en votant pour l’extrême droite. Même si nous combattrons toujours fermement le racisme et les idées de rejet de l’autre, nous avons la ferme intention de travailler en priorité sur les problématiques de pouvoir d’achat, qui sont la base de cette colère. Les gens qui travaillent doivent pouvoir vivre dignement. »

L’agriculture au cœur des préoccupations

Autre enjeu majeur pour les communistes : le monde agricole. « Pour nous, la rémunération des paysans doit redevenir centrale dans les débats. Il en va de même pour les problématiques d’installation et d’accès au foncier agricole », a insisté Maximilien Reynes Dupleix.

Dans cet esprit, une grande rencontre publique est organisée le 20 mars prochain à 19h à Donzac, salle La Clé des Sources, en présence de représentants syndicaux et d’élus communistes. « Nous savons la colère qui traverse nos concitoyens agriculteurs et le monde rural. Nous voulons leur donner la parole et construire ensemble des solutions », a conclu le secrétaire de section.

Avec cette mobilisation, les communistes entendent bien s’inscrire comme une force de proposition et d’action pour répondre aux attentes des habitants du territoire.