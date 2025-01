Toulouse - Atelier TUFFERY, manufacture française de jeans, tient un pop up store à Toulouse

En 1892 à Florac (Lozère), le jeune Célestin Tuffery, âgé de 17 ans, fonde Atelier TUFFERY, un atelier de tailleur qui confectionne alors un pantalon de travail, teint à l’indigo et réputé particulièrement robuste, pour habiller les ouvriers et travailleurs des chemins de fer. Il s’agit des premiers jeans à voir le jour en France. A cette époque la construction des voies ferrées est en pleine expansion pour assurer la desserte ferroviaire qui vient désenclaver ces régions. Aujourd’hui, Myriam et Julien Tuffery (sur la photo à gauche), 4e génération de tailleurs-confectionneurs à la tête de l’entreprise familiale, toujours implantée à Florac, emploient 38 salariés et vendent 45 000 produits par an, dans le monde entier.

Fort de cette réussite, de cette pérennité régionale et pour sensibiliser les toulousains à son univers, la marque tient un pop-up store, du mardi 21 janvier au samedi 1er février au sein de l’Hôtel Albert 1er au 5 rue John-Fitzgerald Kennedy, à quelques pas de la Place du Capitole et de la rue Alsace-Lorraine. Durant deux semaines, les toulousain(e)s féru(e)s de mode et de made in France pourront découvrir et essayer ces jeans fabriqués au cœur de l’atelier lozérien fleuron de l’industrie textile française et de la marque « Fabriqué en Occitanie ». C’est la première fois que les jeans d’Atelier TUFFERY sont présentés dans la ville rose dans une boutique éphémère dédiée.