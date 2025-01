Aigues Mortes - Travaux hydrauliques sur la ViaRhôna

La Communauté de Communes Terre de Camargue va procéder au renouvellement de la canalisation de transfert des effluents située sous la voie verte ViaRhôna entre Aigues-Mortes et Le Grau du Roi, le long du canal du Rhône à Sète.

Ce chantier poursuit les travaux structurants de renouvellement du réseau d’assainissement jusqu’à la station d’épuration intercommunale au Grau du Roi. Ces travaux ont pour objectif d'améliorer et de sécuriser le service de collecte des eaux usées provenant de Saint-Laurent d’Aigouze et d’Aigues-Mortes.

Fermeture de la voie verte

Les travaux commenceront à partir du lundi 20 janvier 2025 pour se terminer le 31 mai 2025, sous réserves des conditions météorologiques et des aléas du chantier.

Durant toute cette période la voie verte sera fermée et la circulation des cyclistes sera déviée sur la rive gauche du canal, le long de la route départementale 979 entre le pont rouge à Aigues-Mortes et le pont levant au Grau du Roi. Cette déviation sera interdite aux piétons.

L’accès pour les riverains et les véhicules de secours se fera durant toute la durée des travaux depuis le chemin du Môle.

Des travaux structurants

Ces travaux consistent au renouvellement de la canalisation de transfert des effluents des villes de Saint-Laurent d’Aigouze et d’Aigues-Mortes vers la station intercommunale du Grau du Roi. En plus de la dépose et de la pose de 2.5 km de refoulement, le chantier prévoit de rééquiper le réseau en tenant compte des nouveaux besoins. Le poste de refoulement des Moles sera équipé de pompes dites « intelligentes » sur variateurs de vitesse ce qui permettra un fonctionnement moins énergivore et plus sécure et la suppression de celui du Chenal situé à l’entrée du Grau du Roi.

Le coût des travaux est estimé à 2,1M€ HT. Ils sont réalisés dans le cadre du schéma directeur d’assainissement qui programme 13 millions d’euros d’investissement d’ici 2030 pour protéger l’environnement et favoriser le développement des communes.

Les services communautaires se tiennent à disposition pour tous renseignements : Direction des cycles de l’eau, hydraulique@terredecamargue.fr