BASSIN DE THAU - Exercice spectaculaire : Sauveteurs et Dragon 34 en pleine action sur l'étang de Thau !

Spectacle dans les airs et sur l'eau : les sauveteurs de Mèze en action !

Mèze, Bassin de Thau ce Vendredi 24 janvier 2025.

Ce vendredi, à 10h20 et à 14h20, le ciel couvert n'a pas entamé l'enthousiasme des équipes mobilisées pour un exercice d'hélitréuillage grandeur nature sur l'étang de Thau. Les sauveteurs en mer de la station SNSM de Mèze, en collaboration avec l'hélicoptère Dragon 34 de la Sécurité civile, ont réalisé deux rotations spectaculaires, l'une en matinée et l'autre dans l'après-midi.

Cet entraînement minutieux a permis de simuler des situations réalistes : descente et remontée de deux plongeurs du SDIS 34, extraction d'une victime à l'aide d'une barquette civère, et maniement précis de la touline pour guider les interventions dans des conditions simulées de météo dégradée. L'arrière de la vedette SNS 265 a été le théâtre d'une coordination parfaite entre les équipes terrestres et aériennes.

Cette journée exceptionnelle a également vu la participation du CROSS MED, venu partager un moment privilégié avec ces héros du quotidien. Une expérience qui illustre l'importance cruciale de l'entraînement régulier pour garantir une efficacité optimale lors des interventions réelles.

Félicitations aux équipes et un grand merci à l'hélicoptère Dragon 34, toujours à la hauteur des attentes. Le professionnalisme des sauveteurs de Mèze continue d'inspirer et de rassurer.



Restez connectés pour d'autres actualités sur les actions de la SNSM et leurs missions essentielles sur leur page facebook ^

Illustration SNSM Mèze