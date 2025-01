CASTELNAU LE LEZ - Un bâtiment de plus à la place d'un parc

Ce 25 janvier 2025 M.Lafforgue invite les castelnauviens à la «Plantation du premier arbre du parc Frédéric-Bazille», sur le terrain attenant la future Maison du Numérique. Cette invitation sonne pour les riverains comme une plaisanterie de mauvais goût.

En effet, dans son programme en 2020, M.Lafforgue promettait de créer un parc sur la totalité du terrain, ce qui aurait offert un espace vert aux habitants du quartier, aux passants, aux élèves et au personnel du collège. Cela aurait aussi permis de répondre au risque d’inondation à cet endroit.

Lors du conseil municipal du 23 octobre 2024, le groupe Ensemble pour Castelnau (EpC) a voté à nouveau pour créer un parc arboré en lieu et place du projet de Pôle numérique. EpC a proposé de renoncer à cette construction dès que ce projet a surgi en 2022. Depuis, plus de 60 recours ont été déposés contre ce projet par des castelnauviens, dont l’adjoint à la ville durable, preuve que même une partie de la majorité municipale est hostile à ce projet de plus de 6 millions d’euros.

Aussi de nombreux membres et sympathisants d’Ensemble pour Castelnau seront présents samedi 25 janvier à 11h sur le terrain adjacent au Collège Frédéric Bazille pour manifester à nouveau leur opposition au projet de Maison du Numérique.

M.Lafforgue nous a habitués à des "poses de la première pierre », à des « poses de la dernière pierre"…. Il y a fort à parier que nous serons invités à la plantation de quelques arbres d'ici la prochaine élection municipale. Malheureusement ces quelques arbres auront bien du mal à cacher le béton à Castelnau où nous observons la construction d’un bâtiment par semaine pour un square par an…

Qui sommes-nous ? Ensemble pour Castelnau, principal groupe d’opposition municipale, est un collectif municipal issu du rassemblement de gauche et écologiste au second tour des municipales de 2020 où la liste avait recueilli près de 48% des voix. Il a été créé à l’initiative de castelnauviens rassemblés autour du groupe de 8 élus au Conseil municipal. EpC souhaite insuffler, à Castelnau-Le-Lez, un renouveau politique, en faisant des propositions en faveur de l’écologie, de la solidarité, de la justice sociale et de la promotion de la démocratie participative locale.

Notre approche s’inscrit clairement dans les valeurs d’une gauche solidaire, écologiste et ouverte, attachée à la réduction des inégalités, au bien vivre ensemble et à la transparence de la vie publique. EpC est le seul groupe qui, dès 2020, a mené des réunions publiques dans tous les quartiers pour proposer d’autres options d’urbanisme aux castelnauviens.