Toulouse - Toulouse - Epitech Summit du 3 au 7 février 2025 : nos régions ont du talent dans la tech !

Pour ses 25 ans, Epitech, l’école de l’excellence informatique du Groupe IONIS, inaugure la première édition annuelle d’Epitech Summit, un cycle de plus de 120 conférences technologiques d’envergure nationale. Cet événement se tiendra sur ses 15 campus en France, du 3 au 7 février, pour valoriser les talents et les écosystèmes locaux au travers de multiples conférences tech et rencontres.

Epitech Summit, un coup de projecteur sur l’innovation tech en région

Depuis sa création en 1999, Epitech prône une approche de l’innovation ancrée dans les territoires plutôt que centralisée, s’implantant là où la French Tech rayonne. Forte aujourd’hui de 15 campus en France et 5 à l’international l’école continue ainsi de mettre en lumière les talents locaux et de démocratiser l’accès aux métiers du numérique avec sa nouvelle initiative : l’Epitech Summit.

Dans la continuité d’Epitech Experience, événement annuel parisien mettant en lumière les projets de fin d’études des étudiants, Epitech Summit s’inscrit comme une extension régionale pour connecter étudiants, entreprises, et acteurs locaux. L’événement qui rassemblera près de 10 000 participants sur l’ensemble de nos campus est « The place to be » pour découvrir les initiatives tech en France et à l’international.

Avec l’objectif de promouvoir les domaines de la tech, chaque campus proposera un cycle de 8 conférences sur deux jours, en collaboration avec des entreprises locales et des experts renommés. Parmi les thématiques proposées : Intelligence Artificielle, Cybersécurité, Cloud, entrepreneuriat numérique, transformation digitale, Big Data, etc.

Programme des conférences du campus de Toulouse

Mardi 4 février 2025

Conférence RAG - Alexia AUDEVART, Fondatrice et CEO – Datactick

Le projet de Meteosat 3eme génération - Sylvain LE MOAL, Directeur adjoint du Centre de météorologie spatiale – Météo France

Création d'un SAAS - Mathieu MARIGNIER, Coach Google Ateliers Numériques – Google

Collaboration Tech et Métier : mieux travailler ensemble grâce aux CMS headless - Margaux Ruiz, Co-fondatrice & Responsable produit – Pickbeam

En parallèle des conférences, le campus de Toulouse inaugurera le mardi 4 février à partir de 18h00 son nouveau Hub Innovation, un espace ouvert, au centre du campus, où les étudiants auront accès à du matériel technique (imprimante 3D, casque de réalité augmentée ...) pour réaliser les projets les plus audacieux en collaboration ou non avec des entreprises externes.

Échos du terrain

Au cœur de l’écosystème tech toulousain, reconnu comme un hub technologique majeur en France, en particulier dans les domaines de l’aéronautique, Epitech Toulouse contribue activement au dynamisme de la ville rose. Depuis 18 ans, le campus collabore avec des entreprises emblématiques telles qu’Airbus, Google ou encore Météo France, pour relever les défis technologiques de la région et accompagner le développement des talents qui façonneront le futur de l’industrie.

Pour Charlotte Bejaoui-Vidal, Directrice du Campus de Toulouse : « L’Epitech Summit est une opportunité pour le campus de Toulouse de mettre en avant les experts techniques de notre écosystème local. Bien plus qu’une simple vitrine de nos savoir-faire, cet événement est un moment de partage et de collaboration avec les entreprises, qui soutiennent nos étudiants dans leur réussite. En ouvrant les portes de cet événement à nos partenaires, nous souhaitons remercier celles et ceux qui contribuent, à nos côtés, au rayonnement de la tech française. »