Béziers - Béziers : Des économies pour la ville...mais pas pour les corridas !

Samedi 18 janvier, le COLBAC s’est mobilisé sur un rond-point très fréquenté, devant le Polygone de Béziers. Les participants ont brandi banderoles et visuels pour dénoncer la barbarie des corridas et l'utilisation de fonds publics pour soutenir ces spectacles cruels.

Un soutien massif des automobilistes : les klaxons comme signe de rejet des corridas

Des panneaux invitaient les automobilistes à klaxonner pour exprimer leur soutien à l’abolition des corridas. La réponse a été à la hauteur : encouragements et concert de klaxons ont résonné tout l’après-midi. Ce signe fort confirme que la majorité des Biterrois ne veut plus voir leur ville associée à la torture des taureaux.

Des économies pour la ville… mais pas pour les corridas !

En raison des incertitudes économiques et politiques, Robert Ménard a annoncé vouloir réduire les dépenses publiques. Pourtant, la ville soutient encore les corridas. Par exemple, 15 000 euros sont accordés chaque année à la Fédération des Clubs Taurins du Biterrois. En 2021, la municipalité a consenti une aide indirecte de 50 000 euros, sous forme de réduction sur le loyer des arènes, pour aider BETARRA, organisatrice des corridas, à surmonter son déficit financier. Or, les comptes de BETARRA, clôturés fin 2022, montrent une situation très déficitaire. Et cela, malgré l’organisation de concerts dans les arènes, un autre cadeau de la municipalité, car ces événements devraient être gérés directement par la ville afin que leurs bénéfices profitent aux habitants, et non à l’entreprise privée d’Olivier Margé.

Le COLBAC interroge : Combien de temps encore l’impôt des Biterrois continuera-t-il à combler le déficit des corridas et à soutenir une pratique fondée sur la torture d’animaux ? Combien de temps encore la population sera-t-elle contrainte de financer ces spectacles indignes, érigés en symbole d’une prétendue identité locale, mais rejetés par une majorité silencieuse ?

Faire un spectacle de la mise à mort cruelle d’un animal est éthiquement et moralement injustifiable. C’est une évidence de bon sens – ce même "bon sens" si cher au maire de Béziers, mais manifestement à géométrie variable. Cet argent public serait bien plus utile ailleurs, d’autant qu’une majorité de Biterrois ne veut plus de corrida avec mise à mort. »