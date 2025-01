Mende - Fréquentation à la hausse en 2024 pour le Musée du Gévaudan

Grands ou petits, les visiteurs sont nombreux à pousser la porte du Musée du Gévaudan depuis son ouverture en octobre 2022. Ce dernier a, par ailleurs, connu une fréquentation à la hausse en 2024. Un succès qui repose sur la qualité du travail des équipes, la richesse des œuvres qui y sont exposées ainsi que sur les nombreuses animations, activités, soirées à thèmes ou encore visites guidées qui y sont proposées. Mais aussi par la présence du CIAP (Centre d’Interprétation et de l’Architecture et du Patrimoine) du Pays d’Art et d’Histoire Mende & Lot en Gévaudan, au rez-de-chaussée, avec qui le Musée partage la réalisation des ateliers pédagogiques et la réflexion autour de la programmation culturelle.

En effet, si le nombre total de visiteurs s’élevait à 28 165 pour l’année 2023, il a atteint celui de 30 886 en 2024, soit une augmentation des entrées de plus de 9,6%. Cette hausse de la fréquentation se remarque notamment sur la période estivale, et de manière secondaire en automne, avec un nombre d’entrées significativement plus élevé pour les mois de juillet et août :

+ 48.1% d’entrées en juillet (4033 entrées en 2023 contre 5973 en 2024) ;

+ 11.16% d’entrées en août (5595 en 2023 contre 6664 en 2024).

Cette affluence peut, en autres, s’expliquer par le bon accueil fait à l’exposition temporaire : « Brueghel, Géricault, Delacroix, Rodin – 300 ans de talent », inaugurée le 13 juillet 2024 et clôturée le 5 janvier 2025. Sur l’ensemble des visiteurs, 5803 sont venus découvrir l’exposition représentant ainsi 18,8% de l’ensemble des entrées.

Cette progression, et cette popularité auprès des Mendois et des touristes, est aussi le fruit de la mobilisation et du travail de nombreux acteurs tels que l’Office de Tourisme, le Pays d’Art et d’Histoire Mende & Lot en Gévaudan ou encore l’association des Amis du Musée du Gévaudan qui œuvrent en synergie avec les équipes du Musée. Un bilan positif après 2 années d’ouverture et qui ouvre la voie à de belles perspectives pour le Musée du Gévaudan.