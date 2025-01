Mende - Une maquette de la cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat exposée à la mairie de Mende

L’été dernier, le maire de Villefort, Jean-Claude Bajac-Leyantou, et son conseil municipal, ont offert une magnifique maquette de la cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat de Mende à Laurent Suau, président de la Communauté de commune Cœur de Lozère et Régine Bourgade, maire de Mende, dans le cadre des bonnes relations, d’échanges et d’amitié entre les collectivités.

Cette maquette à l’échelle 1/65ème a été réalisée à la main par Louis Portanier, ancien maire de Villefort.

Longue de plus de 2 mètres sur 1 mètre de large et 1 mètre 40 de hauteur, elle est à découvrir dans le hall de la mairie annexe jusqu’au 28 février.