HÉRAULT - TAPATOUDI: Rencontres-ateliers avec J.BAPTISTE DROUOT, auteur illustrateur jeunesse.

TAPATOUDI : RENCONTRES/ATELIERS janvier 2025 AVEC JEAN-BAPTISTE DROUOT, AUTEUR- ILLUSTRATEUR JEUNESSE.

Troisième temps fort de ce début d’année !

Pour terminer ce mois de janvier sous le signe de la créativité, l’association TAPATOUDI a le plaisir d’accueillir Jean-baptiste Drouot.

Artiste reconnu, Jean-baptiste Drouot a gravité dans le domaine du graphisme, puis celui du jeu vidéo, et enfin de l’illustration jeunesse. Ses superbes albums, comme « Oskar et le comte, Va chercher le pain, ou encore « A l’intérieur » ont beaucoup de succès auprès des enfants.

Il rencontrera les élèves de Florensac, Gignac et Pézenas sur trois jours et surtout, pour vous…

Vous qui avez envie de raconter des histoires mais ne savez pas par où commencer...

Jean-baptiste Drouot vous propose des ateliers immersifs et créatifs.

3 rencontres ateliers ouverts à tous à partir de 6 ans. Sur inscription.

Mercredi 29 janvier :

• Médiathèque de GIGNAC à 10h30.

• Médiathèque de FONTES à 14h00.

• Médiathèque de CAUX à 17h00.

Ces rencontres sont gratuites et ouvertes au public, agrémentées de lectures, d’échanges avec l’auteur et de dédicaces. Vente de livres sur place avec la librairie « Un point, un trait »de Lodève.



ET….N’oubliez pas le festival TAPATOUDI du 16 au 18 mai 2025 à Pézenas !

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter via le site internet www.tapatoudi.fr ou sur les réseaux sociaux.

Sixième saison autour de la littérature jeunesse, proposée par l'association TAPATOUDI, avec le concours des médiathèques de la communauté de communes du Clermontais, des médiathèques de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault et des médiathèques de la communauté d'agglomération Hérault méditerranée.