HÉRAULT - SexReport d'Adam et Eve : Les chiffres sur la sexualité des Français en 2025

SexReport d'Adam & Eve : les chiffres sur la sexualité des Français en 2025

Adam & Eve dévoile les résultats de l’édition 2025 du SexReport

Le sexe & les Français.es : une histoire qui ne dure plus ?

Selon le dernier SexReport d’Adam & Eve, près d'un tiers des répondant.e.s (28%) ne se disent pas satisfait.e.s de leur vie sexuelle. 28% des participant.e.s ont notamment des rapports sexuels une fois par mois maximum, et 18% des 18-29 ans n’ont jamais de rapports.

La masturbation suit une tendance similaire : 28% se masturbent au maximum une fois par mois, et près de la moitié des femmes (47%) n’ont pas été actives à ce sujet durant le dernier mois.

Ce constat indique une population partagée, avec 29% qui déclarent simplement « ne pas avoir envie de sexe » et 29% qui aimeraient en avoir davantage.

Le rapport au sexe semble indéniablement lié à l'estime de soi : 27% des interrogé.es affirment avoir les meilleurs rapports sexuels lorsqu'ils ou elles se sentent bien dans leur peau.

Les positions préférées des Français.es

En matière de positions, la levrette et le missionnaire restent en tête, avec respectivement 55% et 44% d'adeptes. La cuillère arrive en troisième position pour 25% des interrogé.e.s. Pourtant, 63% des répondant.e.s souhaitent explorer de nouvelles positions, témoignage d'un désir d'expérimentation et de nouveauté.

Que font les Français.e.s après un rapport ?

Dormir (42%) et aller aux toilettes (37%) sont les réponses les plus communes, tandis que 29% des hommes et femmes choisissent de se doucher. Notons qu'une majorité de femmes (50%) se dirigent vers les toilettes.

Les endroits préférés pour un moment intime

En matière de lieux, 56% des Français préfèrent faire l'amour au lit, mais 35% fantasment sur une rencontre sur le canapé, 34% dans la nature. Enfin, 40% des 18-39 ans désirent un rapport à l’hôtel.

Top des produits érotiques

Les Sextoys occupent une place de plus en plus prépondérante dans la vie intime des Français.es, avec 47% ayant déjà utilisé des produits érotiques seul.es ou en couple. Les vibromasseurs, la lingerie sexy et divers articles de droguerie, comme les lubrifiants, figurent en tête des préférences.

Croyances et tabous

En matière de croyances, l'infidélité est mal vue par 72% des sondé.es, tandis que 37% sont ouvert.es aux relations ouvertes ou polyamoureuses. Le rapport au porno, quant à lui, révèle que 37% des Français.es en consomment régulièrement, principalement pour son aspect excitant (62%).

Éducation sexuelle : des lacunes à combler

Lors des cours d'éducation sexuelle, les thématiques comme la contraception (44%) et les maladies sexuellement transmissibles (40%) sont ressorties, mais 68% des participant.es soulignent qu'ils et elles apprennent surtout par leurs propres expériences. Plus de la moitié (51%) souhaitent avoir davantage d’informations sur les MST et 45% sur des sujets de santé larges comme les problèmes d’érection. Enfin, 48% des interrogé.es placent le consentement comme un sujet important à aborder davantage, seulement 15% d’entre elleux considèrent qu’on en parle à l’école.

Enfants & sexe : un équilibre délicat*

La parentalité impacte grandement la vie sexuelle mais malgré ce constat, 51% des interrogé.es se sont dit plutôt à l’aise durant les rapports pendant la grossesse, mais pour 29% cela a été plus difficile, principalement en raison d'une baisse du désir ou de craintes concernant le bébé (45% et 33%). Pour 32% d’entre elleux, les rapports post accouchement furent plus rares, ceci à cause de la fatigue ou de l’épuisement corporel (44%), du manque d’envie de sexe (37%) et de la peur de douleurs voire des blessures faisant suite à l’accouchement (33%).

Les règles et la sexualité

La majorité (68%) choisit de ne pas avoir de rapports pendant les règles, 42% considérant cette période du cycle comme peu hygiénique et 39% se sentant mal à l'aise.

Chez les femmes : pression et plaisir

Une étude auprès des femmes indique que 42% ont déjà eu des relations sexuelles sans réelle envie, révélant une pression sociétale persistante. 24% d’entre elles se sont senties obligées de pratiquer le sexe oral et 22% la sodomie.

*plus de la moitié des répondants étant parents (64%)

Le Sexreport est une étude représentative en ligne réalisée en partenariat avec l’institut Trends Research en France métropolitaine en Novembre 2024 sur un échantillon représentatif âgé de 18 à 65 ans, n=1000.

À propos d’Adam et Eve :

Adam et Eve est bien plus qu'une boutique en ligne de jouets pour adultes. La marque a hérité de sa fondatrice, Beate Uhse, un esprit pionnier et libérateur, et s'efforce de proposer un large choix de sextoys, mais aussi de lingerie, de produits bien-être ou de soft BDSM. Tous les fantasmes sont permis dans son univers sans complexe, élégant et plein de surprises. https://www.adameteve.fr/

Illustration