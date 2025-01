Montpellier - Solidarité avec le peuple kurde

La lutte contre le terrorisme et pour une paix juste et durable passe par notre solidarité avec le peuple kurde

Il y a 10 ans, les forces kurdes du YPG reprenaient à DAESH la ville de Kobané, en Syrie, après 4 mois de combats acharnés. A l’époque, les Kurdes étaient nos allié.es dans la lutte contre le terrorisme au Moyen-Orient.

Aujourd'hui, la chute du régime de Bachar Al Assad en Syrie a décuplé les ambitions impérialistes de la Turquie qui en profite pour envahir, avec l'aide des mercenaires djihadistes, le territoire kurde.

Depuis des années, l’Etat turc bombarde le Rojava, la Fédération démocratique du Nord et de l’est de la Syrie, un gouvernement autonome démocratique, féministe, écologique et multiculturel. Il cible particulièrement les infrastructures civiles (hôpitaux, écoles, stocks de blé…). Aujourd’hui, il s’attaque de façon systématique au barrage de Tichrin, à 50 km de Kobané, faisant courir d’immenses risques aux populations et aux écosystèmes en aval de cette partie de l’Euphrate.

La communauté internationale ferme les yeux. L’Union européenne se tait, préférant céder au chantage de l’État turc sur la question migratoire.

Les Kurdes ne doivent pas être les sacrifié.es de la nouvelle Syrie !

Manifestation lundi 27 janvier 18h30 au Peyrou

Collectif de solidarité avec le peuple kurde de Montpellier