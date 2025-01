HÉRAULT - What a trip festival : Une soirée avec Francis Hallé

Le what a trip festival , propose un projection exceptionnelle du film Francis Hallé le passeur d'arbres en présence de Francis Hallé, célèbre botaniste et défenseur de la biodiversité

Projection du film “Francis Hallé, le passeur d’arbres”

Ce documentaire, réalisé par Pierre-Marie HUBERT, retrace le parcours fascinant de Francis Hallé, un homme dont la vie est dédiée à la protection des forêts et à la transmission de son amour pour les arbres. À travers ses expéditions scientifiques dans la forêt tropicales du Costa Rica, Francis Hallé, le passeur d’arbres nous plonge dans un univers où la beauté et la fragilité des écosystèmes forestiers se révèlent dans toute leur splendeur.

Un moment d’échange exceptionnel avec Francis Hallé

Après la projection, Francis Hallé sera présent pour échanger avec le public et répondre à vos questions sur ses recherches, ses découvertes et son engagement en faveur de la préservation des arbres. Une occasion rare de dialoguer avec l’un des plus grands experts en biodiversité et de comprendre l’importance capitale de nos forêts pour l’équilibre écologique de la planète.



Francis Hallé est un botaniste et biologiste français, il vit à Montpellier. Reconnu pour ses travaux sur les arbres tropicaux, l ’écologie des forêts tropicales et l’architecture de leurs arbres et ferveur défenseur des forêts primaires. Il a notamment exploré la diversité des forêts tropicales et développé des méthodes innovantes pour étudier la canopée. Passionné par la préservation de la nature, il a sensibilisé le public à la richesse et à la fragilité des écosystèmes forestiers, en mettant en avant l'importance des arbres dans la régulation climatique et la biodiversité.

Vernissage de l’exposition “contours californiens” de Guilhem Canal

À l’issue de la projection, nous vous proposons un moment convivial autour du vernissage de l'exposition " Contours californiens” de l’artiste Guilhem Canal. Cette exposition met en lumière des œuvres inspirées des paysages et de la nature californienne, un hommage visuel aux formes et aux textures uniques de la faune et de la flore de cet État mythique. Plongez dans l’âme profonde de la Californie à travers une exposition photographique inédite, où le noir et blanc aux teintes argentées s’entremêle aux lignes graphiques saisissantes. Ce road trip photographique, guidé par son objectif et son œil de” touriste”, capture une série de moments qui reflètent l’essence unique de cette région fascinante. De San Francisco à Los Angeles, en passant par les vallées désertiques et les côtes battues par les vagues, chaque image offre une perspective nouvelle et profondément personnelle.

Un mariage parfait entre l’art et la nature, que nous aurons la chance de découvrir en présence de l’artiste.

Informations pratiques :

Date : 29 janvier 2025Lieu Agora du Crès, 34920 Le Crès

Heure de la projection : 19h30 (accueil dès 19h)

Vernissage de l’exposition : à partir de 21h

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Lien pour la réservation : https://www.helloasso.com/associations/afivam/evenements/cine-voyage-festival-what-a-trip-en-occitanie-a-l-agora-le-cres

